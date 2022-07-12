兆豐產險是否增資？張兆順：1、2月內決定

兆豐金控獲利受到旗下兆豐產險防疫保單提損影響，上半年稅後純益79.56億元，兆豐金董事長張兆順今天表示，由於兆豐產在5、6月分別提損36億元及12億元，其中有7億元是準備金，合計約43億元，使金控獲利大受影響，「這一塊對我們來講很傷」。

兆豐銀行今宣布與統一獅棒球隊續推聯名信用卡，會後張兆順受訪時提到獲利狀況，強調今年整體金融環境本來就不佳，旗下包刮票券、證券都不如去年，但其實銀行獲利仍有成長，上半年大約賺90億元，主要還是受到產險防疫保單理賠所拖累。

兆豐金上半年損益在所有公股金控中墊底，但張兆順表示，5月底防疫保單實際理賠金額為5700萬元，且5月提損36億、6月再提12億理賠準備金，其中有7億為動用準備金，合計共提列約43億理賠準備，若這部分回補至獲利，其實上半年獲利仍賺近130億元，那兆豐金獲利還是公股第一。

至於是否增資，他強調，若以資本適足率(RBC)最低200%來看，目前還不用動用增資，但不能只用下限來要求，因此會把兆豐產險增資到至少能承作一定的業務量，會在近1、2個月內把增資數字確實精算出來，目前會用確診率來觀察。

他指出，兆豐產險原預估國內確診率落在18％左右，但變種病毒BA.2.75的出現，疫情再添變數，若確診率擴大到20％以上，屆時可能就要增資。