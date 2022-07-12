防疫險今年理賠破200億元 八產險申請動用近百億準備金

金管會今（12）日公布統計，今年截至7月11日，12家產險累計承保444.9萬件防疫險，理賠金額達205.65億元，短短一周理賠金額暴增56.27億元，創下今年以來單周最大增加金額；另有八家產險業者申請動用99.4億元特別準備金。

金管會公布防疫險最新銷售概況，截至7月11日，國內共有4家產險、2家壽險銷售8張疫苗保險商品，其中3張為壽險、5張為產險業銷售的疫苗險。

統計指出，一般法定傳染病防疫險承保件數達444.9萬件，保費收入達41.37億元，理賠件數達57.1萬件，理賠金額增至205.65億元；今年防疫保單累計理賠金額為所收保費的4.97倍。

相較金管會截至7月4日統計，防疫險理賠件數短短一周理賠件數增加14.76萬件，理賠金額亦暴增56.27億元，相當於一天理賠8.03億元。

另在疫苗險部分，今年截至7月11日，承保件數達222萬件、保費收入9.34億元，理賠件數達8.07萬件，理賠金額也成長至35.06億元；若與7月4日統計相比，理賠件數及金額近一周分別增加2.8萬件、12.6億元。

因應防疫險對產險業財務衝擊，金管會保險局副局長林志憲表示，目前國泰世紀產險、兆豐產、明台產、和泰產、新安東京海上產、南山產、中信產、富邦產共8家業者已向金管會申請動用權益項下重大事故特別準備金，均已核准，共核准動用金額99.4億元。