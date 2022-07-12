Gogolook攜泰國最大電信集團True Corp 拓展防詐業務

隨著泰國詐騙問題日益嚴重，信任科技（TrustTech）公司Gogolook（走著瞧）宣布聯手泰國最大電信集團True Corp進行在地防詐業務的策略合作，鎖定其電信服務商TrueMove H 3,200萬的用戶藍海。繼去年與皇家警察攜手防詐後，Gogolook持續以泰國作為佈局東南亞市場的基石，結合多元在地業者資源，推升Whoscall泰國用戶數量連續兩年翻倍成長，助力Gogolook風險管理SaaS服務基礎。

自2020年疫情爆發，泰國的詐騙電話與簡訊數量快速成長，甚至讓警方成立全新資安部門因應詐騙事態。Gogolook近年積極投資泰國市場，旗下產品Whoscall更在去年獲得當地皇家警察局認證，成為官方推薦的防詐工具。泰國最大電信集團True Corp集團為保護更多用戶免於詐騙風險與提升用戶滿意度，率先指定在地領導品牌Gogolook為唯一合作夥伴，成為首間投入防詐業務的電信業者。

雙方防詐合作的第一步瞄準了TrueMoveH 整體3,200萬的用戶藍海，提高Whoscall的滲透率與進階服務訂閱數，後續再整合金流支付系統，並引進Gogolook風險管理SaaS服務擴大保護網。

除了與True Corp集團合作外，Gogolook今年也集結數間泰國在地指標性企業加入防詐行列，以聯盟策略（Affiliate Marketing）深入泰國民眾的生活圈。從泰國最大連鎖量販Big C到泰國最大線上社群賣場Sale Here都能看見Whoscall的專屬方案外，True Corp旗下影音娛樂APP True ID、線上借貸平台Rabbit Cash、CRM系統服務商Buzzbees、泰國最大廣告解決方案供應商VGi也都是Gogolook的跨國合作夥伴。

2020年起，Gogolook開始在泰國組建當地團隊，涵蓋工程師、行銷以及商務開發，並將籌備成立子公司作為東南亞營運據點。Gogolook營運長朱滿宇（Manwoo Joo）表示，泰國擁有近7,000萬人口以及穩定的GDP成長，加上近年詐騙與推銷電話、簡訊的爆發，讓Whoscall成為手機裡必備APP。隨著這兩年的投資，已讓Whoscall擁有先行者優勢與數據護城河。未來將引進包含金融科技與企業風險管理服務等，加速泰國成長引擎的運轉。