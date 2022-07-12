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兆豐銀再砸4200萬力挺統一獅 聯名卡目標5萬卡

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
兆豐銀行今與統一獅棒球隊攜手宣布，雙方再度續約，兆豐銀將持續贊助統一獅棒球隊4年。記者巫其倫／攝影
兆豐銀行今與統一獅棒球隊攜手宣布，雙方再度續約，兆豐銀將持續贊助統一獅棒球隊4年。記者巫其倫／攝影

兆豐銀行今與統一獅棒球隊攜手宣布，雙方再度續約，兆豐銀將持續贊助統一獅棒球隊4年，挹注4200萬元經費協助球隊營運，旗下「統一7-ELEVEN獅聯名卡」也全面升級，由球場內擴及至球場外共8大優惠。兆豐銀行董事長張兆順表示，統一獅聯名卡的發卡量約3萬張，未來盼很快達到5萬卡。

兆豐銀行2019年與統一獅棒球隊首次合作，今年底合約到期，今日雙方宣布進入第2個4年，除持續贊助4200萬元經費，也將聯名卡權益升級，8大優惠包括購票5折、周邊商品9折、贏球紅利3倍、加油每公升降3元、餐飲通路5%回饋、超商6%、打擊場滿額贈以及新戶送猛獅登機箱。

根據兆豐銀統計，目前每場球賽約有將近4成統一獅球迷都是透過聯名卡購票，另外也有將近3成民眾會使用聯名卡購買官方商品。張兆順表示，雖然已有4成球迷愛用此聯名卡，但也代表還有很大擴展空間，希望這張卡可以持續增加發卡量，盼很快就達到5萬張卡。

張兆順會後受訪也說，信用卡最重要是凝聚客戶，帶動信貸、房貸等附帶業務，兆豐持續展行，過去主要都是承作大型企金客戶，現在推動消金，以目前兆豐信用卡約百萬張發卡量，要賺錢不容易，但可以帶動他附加業務，包括存款、證券、財務管理、信貸，甚至是消金的房貸等消費性貸款，並且可互相影響，房貸也可帶動信用卡量增加。

張兆順強調，現階段要推動各業務交互共同行銷，再來是要拚刷卡量，並針對循環信用這塊來推，但現在正在推動，剛開始要帶動這個業務需要一些時間協調，以兆豐推信用卡起步約3年多，現在成績不錯，但要真的開始帶動周邊業務，確實還要再努力。

兆豐銀行 聯名卡 統一獅

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