中華郵政「平安一杯子」生肖杯禮盒 13日開賣

日本前首相安倍晉三於上周五遇刺身亡，由於安倍向來被視為日本銀行（央行）總裁黑田東彥貨幣寬鬆政策的強力支持者，如今安倍過世，日本央行的政策方向，有無可能「由鴿轉鷹」，進而影響日圓匯率變化？已成市場關切焦點。

2022-07-12 11:17