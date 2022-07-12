中華郵政「平安一杯子」生肖杯禮盒 13日開賣
中華郵政公司訂於今年7月13日推出集郵商品「平安一杯子-生 肖杯禮盒」，共有12款生肖圖案，每組含瓷杯和杯墊各一個，售價500元。
中華郵政公司發言人陳敬祥協理表示，本商品以中華郵政公司1992年發行的「生肖郵票」為主題，搭配故宮藏品「晉王羲之遠宦帖」中「平安」二字作為設計元素，並取用一輩子諧音「一杯子」而命名。
瓷杯採薄胚杯製作工法，質輕、土薄、骨硬，具半透 光性，選搭山櫸木木質杯墊，增添溫暖踏實感。圓滿的生肖意象搭配新潮的曲線杯型，深具紀念意義與珍藏價值。歡迎至全國各地郵局、郵政博物館洽購，或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。
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