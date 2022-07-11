2022台灣永續投資獎 中國人壽連中三元大放異彩

開發金控（2883）旗下中國人壽致力永續金融受肯定，連續兩年獲「台灣永續投資獎」殊榮，今年更是連中三元，參加的三項獎項均獲獎，包括「機構影響力類」壽險組榮獲「楷模」、「ESG創新獎」獲頒「金級」、「股東行動獎」獲得「銀級」。

中壽指出，透過永續金融行動，中壽發揮對氣候議題的影響力，與母公司開發金控齊力朝向「2045年達成全資產組合淨零碳排」的承諾目標努力。台灣永續能源研究基金會今年舉辦第二屆「Taiwan SIA台灣永續投資獎（Taiwan Sustainable Investment Awards）」評選活動，表揚具永續投資願景與策略、透明揭露、並具影響力及效益之機構投資人。作為責任投資者，中壽自主響應聯合國永續保險原則 (PSI)及責任投資原則 (PRI)，自願遵循格拉斯哥淨零金融聯盟承諾，同時在投資面透過「議合目標」、「產業目標」及「低碳轉型目標」等策略，驅動中壽朝2045年投資組合淨零碳排方向前進，期望以投資影響力，給予落實永續經營企業更多能量因應轉型的挑戰。

本次參與台灣永續投資獎評選，中壽在永續投資的質化與量化成效獲得評審肯定，因此於眾多金融機構中獲得「連中三元」的殊榮，永續投資成績大放異彩。

有鑑於氣候變遷對於總體經濟與金融體系的衝擊，中壽積極響應金管會推動的「綠色金融行動方案2.0」及「公司治理3.0-永續發展藍圖」政策，並依循「保險業氣候相關風險財務揭露指引」，建構治理架構推動氣候風險監督及管理相關作為，揭露氣候變遷對於公司營運及價值鏈的衝擊。為減緩和適應氣候變遷，中壽導入國際方法學，完成投資組合全面碳盤查及建立追蹤機制，針對高碳排產業及企業進行議合行動。同時持續優化投資流程，將碳排放管理列入標的篩選指標，唯有符合相關標準的投資標的，才得納入投資組合當中，逐步將資金引導至低碳產業。

為實踐永續經營與綠色金融，中壽持續展現機構投資人力量，遵循「機構投資人盡職治理原則」，透過積極參與被投資公司股東會及行使股東投票權，以議合機制與經營階層對話，要求投資標的提升公司治理等永續作為，並鼓勵被投資公司積極響應氣候變遷倡議，同時建立夥伴關係共同行使股東行動，提升機構投資人盡職治理效能。

中壽表示，中壽從壽險本業出發投入永續發展，未來除持續布局永續投資機會，主動響應國際倡議的推動，並積極與被投資對象議合對話，發揮投資影響力，帶動產業價值鏈的永續作為。