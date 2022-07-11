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日圓兌台幣匯率跌至逾25年新低 匯銀主管分析後市

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導
「最弱亞幣」日圓匯價持續溜滑梯。路透
「最弱亞幣」日圓匯價持續溜滑梯。路透

「最弱亞幣」日圓匯價持續溜滑梯，影響所及，日圓兌新台幣交叉匯率今（11）日跌至0.218，為1997年5月以來、25年2個月的新低。匯銀主管分析，日本中央銀行寬鬆貨幣政策基調尚未轉向前，日圓匯價都無法「落底」，因此不建議民眾搶在此時大舉買進日圓，若有赴日旅遊購物需求，逢低時適量買進即可。

中央銀行資料顯示，日圓兌新台幣交叉匯率今天跌至0.218元、為逾25年的新低點。隨著新冠肺炎疫情趨緩，國人海外旅遊風氣蠢蠢欲動，由於日本為國人海外旅遊首選國家，每逢日圓匯價下跌時，廣大的哈日族們就會在網路上號召、要大家趕緊去銀行「搶便宜日圓」。

對此，匯銀主管說，不建議民眾大量購買日圓「囤貨」，主因有二，一是日圓貶勢還沒完，二是日圓沒有利息，買一堆放在帳戶上沒有太大意義。

近年來，日圓匯價直直落，對於國人日圓存款部位是否明顯提升，央行外匯局局長蔡烱民上周表示，台灣人確實很愛買日圓，當日圓貶值較多時，民眾確實也會換比較多的日圓現金，但存款增加幅度不明顯，國人持有的外匯存款，絕大多數還是美元。

蔡烱民坦言，日圓貶勢較大，其實不止台灣，其他亞洲國家也有不少民眾喊著要買進日圓，但買日圓的原因並不是為了投資，而是基於便宜，想著赴日旅遊觀光時可以用得到，多數都是買現金，日圓存款增幅並不明顯。

匯銀主管也說，相較於主要央行都在升息，日本央行迄今仍貫徹寬鬆貨幣政策，而這也是日圓欲振乏力的主因，研判日本央行寬鬆貨幣政策基調尚未轉向前，「日圓匯價沒有最便宜，只有更便宜！」

日圓 日本央行 匯價

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