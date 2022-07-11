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純網銀要殺出一條血路！專家：除積極獲客 這件事更重要

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

三家純網銀陸續開業，為了在過度競爭的金融產業裡殺出一條血路，高利存款與高額補貼成為獲客利器。不過，這兩項策略讓純網銀「大失血」，除LINE Bank已完成首次增資外，將來銀行增資案預計明年將浮上檯面，因此，除了拚客戶、存款數外，純網銀也力推信貸方案，期待儘早達成損益兩平甚至轉虧為盈的目標。

國內三家純網銀業者，包括樂天商銀、LINE Bank和將來銀行，陸續開業後的獲客策略大同小異，包括高利存款專案，以及高額消費補貼。其中，最晚開業的將來銀行，近期祭出最高3.1%的優利活儲，成功吸引客戶目光，LINE Bank則是調升快點卡的海外基本回饋，海外消費享LINE POINT 2.8%點數回饋，期待衝刺快點卡成為「海外無腦神卡」。

銀行主管指出，台灣銀行業本就過度競爭，純網銀開業初期要衝刺客戶與存款數，勢必要端出夠大的「牛肉」，而這些好康本來就很傷本，這也是純網銀在開業一、二年後就得面臨增資議題的主要原因。

不過，純網銀業者在獲得一定的客戶與存款數基礎後，就會啟動「開源節流」，除了用更穩健的步伐控制虧損外，也要積極推動信貸方案，賺取手續費與利息收入，未來在主管機關金管會同意下，也希望能推動外匯交易、銷售保險商品等，希望儘速達到損益兩平，甚至轉虧為盈的目標。

網銀 LINE 將來銀行

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