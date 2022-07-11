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富邦金上半年賺694億、EPS 5.62元 暫居金控獲利三冠王

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
富邦金控暫居上半年金控獲利三冠王。富邦金控/提供
富邦金控暫居上半年金控獲利三冠王。富邦金控/提供

富邦金控（2881）今天公布6月自結稅前淨利72.12億元、稅後淨利41.52億元，主因認列一次性未分配盈餘稅款41.35億元；累計今年前6月稅前淨利871.46億元、稅後淨利693.76億元，每股稅後盈餘(EPS)為5.62元。目前暫居6月單月、累計前6月、EPS獲利三冠王。

富邦金表示，前6月累計稅後淨利、EPS皆為歷年同期次高紀錄，EPS續居金控每股獲利王寶座。子公司富邦人壽前6月累計稅後淨利為歷年同期次高，台北富邦銀行前6月累計稅後淨利，則創下歷年同期新高。

富邦金指出，截至6月30日，富邦金控已取得日盛金控（5820）73.95%股權，而富邦金控於前6月認列日盛金投資收益10.1億元。

富邦金表示，富邦人壽6月稅後淨利為115.83億元，累計上半年稅後淨利為631.77億元。RBC超過300%，資本水準維持良好。6月份國際投資市場劇烈震盪，台股當月指數終以下跌11.8%作收，富邦人壽持續實現獲利，其中股息收入因除息旺季開始而增加。債市投資方面，6月份利率於高檔震盪，仍以維持充裕資金，於收益反彈時期伺機配置，提高未來整體經常性收益為主要策略。

北富銀6月稅後淨利17.30億元，較上月減少0.44億元，惟較去年6月獲利成長近2成，銀行核心收益包含利息淨收益及手續費淨收益均較去年同期增加，累計上半年稅後淨利117.18億元，較去年同期成長25%。

民眾最關心的富邦產險，6月責稅後虧損55.82億元，累計上半年稅後虧損33.62億元，主要受到防疫保險賠款與提存準備之影響，6月防疫險相關直接賠款金額為32.8億，件數8.2萬件；累計前6月直接賠款達48.8億，此外，公司以累積確診率15.2%去評估已全數提列，以致於6月底對於已發生但尚未報案或未決之案件提存自留賠款準備109億，累計上半年直接理賠金額及提列自留賠款準備合計157.8億（若不考慮再保因素之直接賠款則超過200億）；資本水準尚屬穩健，截至6月底RBC逾200%，持續動態評估增資需求。

富邦金表示，富邦產險防疫險理賠申請5月平均每日近6千件，6月增至平均每日逾1.8萬件；為了加速理賠作業，全體同仁全力投入，同時為進一步加速理賠審核速度，目前也正規劃系統輔助自動核賠作業，盼每日處理量能再拉高。

富邦金控 防疫險

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