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將來銀行存放比超車樂天銀 成純網銀「二哥」

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

被視為「鯰魚」的純網銀競爭白熱化。根據金管會最新統計，今(2022)年5月底，最晚開業的將來銀行後來居上，存放比超越樂天商銀，成為純網銀「二哥」。資料顯示，正式開業僅一個多月的將來銀行存放比達8.46%，「超車」樂天銀的3.12%，LINE Bank（連線商銀）的存放比飆上29.86%，取得絕對領先地位。

金管會資料顯示，將來銀行在今年1月22日試營運、3月29日正式上線，截至5月底，存款餘額為43.71億元，放款則是3.7億元，存放比為8.46%。

最早開業的樂天銀行，5月底存款餘額為149.56億元，放款餘額為4.66億元，存放比3.12%；且5月樂天銀已出現逾期放款300萬元，逾放比也飆高至0.75%。

至於LINE Bank，去年3月24日試營運、去年4月22日正式上線，開業逾一年來，不論存款、放款都是純網銀「一哥」，截至5月底，存款餘額為363.38億元，放款餘額108.5億元，存放比逼近三成、達29.86%。

為衝刺放款業務，三家純網銀卯足全力、持續推出低利信貸專案搶攻市占率。將來銀行推出優質客戶信貸專案，利率自1.58％起，開辦費399元，額度最高500萬元，綁約期1年；若不綁約，信貸利率1.99％起，開辦費399元，額度最高30萬元，因市場反應不錯，該專案延長至8月底止。

LINE Bank則是推出分期與循環信貸方案。分期信貸方面，開辦費488元，年利率1.68%起機動計息，專案利率至7月20日截止。臨用金（循環信貸）方案，首次動用需支付帳戶管理費，原價1,888元，9月底前限時0元，依動用金額按日計息，年利率1.98%起機動計息。

樂天商銀同樣推出分期型與循環型信貸方案。分期型信貸月付金1,261元起，額度最高500萬，期間最長84期，年利率1.65%起，專案至8月底止。至於循環型信貸，動用10萬1天利息8元起，循環額度最高100萬，月付金最低2,000元起，動用才計息，同樣是8月底截止。

樂天商銀 將來銀行

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