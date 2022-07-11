富邦金上半年賺694億元 累計EPS5.62元居金控第一

富邦金控（2881）今(11)日公布6月獲利自結數，6月稅後純益41.5億元、年減67.8%；前六月稅後純益693.8億元、年減20.9%，累計每股稅後純益(EPS)為5.62元，穩居金控業每股純益第一高。

以下為富邦金的6月獲利新聞稿全文：

富邦金控前六月累計稅後淨利、EPS皆為歷年同期次高紀錄，每股稅後盈餘續居金控每股獲利王寶座。子公司富邦人壽前六月累計稅後淨利為歷年同期次高紀錄，台北富邦銀行前六月累計稅後淨利則創下歷年同期新高紀錄。

截至6月30日，富邦金控已取得日盛金控（5820）73.95%股權，而富邦金控於前六月認列日盛金投資收益10.1億元。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

富邦人壽2022年6月稅前淨利為118.48億元、稅後淨利為115.83億元，累計上半年稅後淨利為631.77億元。RBC超過300%，資本水準維持良好。6月份國際投資市場劇烈震盪，台股當月指數終以下跌11.8%作收，富邦人壽持續實現獲利，其中股息收入因除息旺季開始而增加。

債市投資方面，6月份利率於高檔震盪，仍以維持充裕資金，於收益反彈時期伺機配置，提高未來整體經常性收益為主要策略。在美國積極緊縮下，美元表現強勢，6月份美元兌台幣升值2.27%，單月及累月匯兌損益加計避險成本，持續大幅優於去年同期。6月底外匯價格變動準備金餘額，亦自前月約220億上升至約280億。

持續觀察俄羅斯戰事發展與未來付息狀況，包含匯兌影響後累計前6月提列相關部位之預期信用損失總計為新台幣27.6億元。6月合併初年度保費收入(First Year Premium)為79億元，合併總保費收入(Total Premium)為301億元。富邦人壽台灣初年度保費業績預估排名業界第二，6月初年度保費74.4億，較去年同期成長24.1%，成長動能主要來自投資型及利變型。

台北富邦銀行2022年6月稅後淨利17.30億元，較上月減少0.44億元，惟較去年6月獲利成長近2成，銀行核心收益包含利息淨收益及手續費淨收益均較去年同期增加，累計上半年稅後淨利117.18億元，較去年同期成長25%。今年以來存放款動能穩定提升及外幣債劵投資部位增加，截至6月底整體資產規模較去年同期雙位數成長，且於台美升息趨勢下帶動利差提升，累積利息淨收益較同期成長13%。

受股債市場波動，財管客戶投資仍保守觀望，累積上半年手續費淨收益及金融商品收益較去年同期減少，但減少幅度已較第1季縮小；北富銀截至6月底逾放比率為0.16%，備抵呆帳覆蓋率為750%，維持良好資產品質。

北富銀6月有效卡305萬卡，較去年同期成長13%，持續維持雙位數成長，其中受卡友好評之momo卡及J Points卡動卡率更高達80%以上，持續提供客戶最佳刷卡體驗。

富邦產險2022年6月稅後虧損55.82億元，累計上半年稅後虧損33.62億元，主要受到防疫保險賠款與提存準備之影響，6月防疫險相關直接賠款金額為32.8億，件數8.2萬件；累計1至6月直接賠款達48.8億，此外，公司以累積確診率15.2%去評估已全數提列，以致於6月底對於已發生但尚未報案或未決之案件提存自留賠款準備109億，累計上半年直接理賠金額及提列自留賠款準備合計157.8億（若不考慮再保因素之直接賠款則超過200億）；資本水準尚屬穩健，截至6月底RBC逾200%，持續動態評估增資需求。

由於新冠肺炎確診人數自5月開始大幅攀升，富邦產險防疫險理賠申請5月平均每日近6,000件，6月增至平均每日逾18000件；為了加速理賠作業，全體同仁全力投入，同時為進一步加速理賠審核速度，目前也正規劃系統輔助自動核賠作業，期將每日處理量能再拉高。在業務方面表現，6月簽單保費57.78億元，較去年同期成長6.8%，其中企業保險簽單保費成長17.2%表現亮眼，車險及個人綜合保險業務成長表現亦皆優於市場成長；累計前6月簽單保費收入299.4億元，成長13.6%，簽單市占率達25.9%，較去年同期增加0.7%，保持市場領先地位。

富邦證券2022年6月稅後淨利3.25億元，受惠股利挹注、金融交易收益增加影響，單6月淨利較上月增加2.65億元；累計上半年稅後淨利13.08億元，較去年同期減少65%，主因台股加權指數下跌(至6/30收盤14,826點)及台股日均值累計6月3,458億元，較去年同期減降，影響證券現貨收入、金融部位損益較去年同期減少。