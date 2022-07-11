國泰金上半年賺491億元 寫同期次高

國泰金控（2882）今(11)日公布6月獲利自結數，6月稅後純益28億元、年減78.4%；前六月稅後純益490.7億元、年減46.3%，累計每股稅後純益(EPS)為3.43元。

國泰金上半年賺490.7億元，為該公司成立近21年來，同期次高。

主要子公司當中，國泰世華銀行、國泰投信，6月單月及前六月稅後純益都呈現成長，國泰世華6月稅後純益24億元、年增23.7%；前六月稅後純益134.6億元、年增9.8%。

國泰投信6月稅後純益1.2億元、年增9.1%；前六月稅後純益8.3億元、年增18.6%。

國泰世紀產險方面，因防疫保單理賠因素影響，6月稅後淨損18.8億元、年減771.4%；前六月稅後淨損23億元、年減305.4%。

以下為國泰金控的獲利新聞稿說明全文：

國泰人壽穩健獲利：國泰人壽6月稅後淨利54.6億，累計稅後淨利達402.9億，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致。今年以來投資操作平穩，避險成本顯著改善，保險本業營運穩健，整體財務表現維持良好。6月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為90億元及28億元，為業界第一。

近期因Fed加速升息步伐，並引發下半年經濟硬著陸之憂慮，金融市場延續動盪格局。然面對震盪之金融局勢，國泰人壽持續調整資產配置，積極布建國際債、提升穩定收益以優化獲利結構，6月適逢配息旺季，單月國內外股利收入逾75億元，加以近期台幣匯率趨貶，投資團隊機動調整避險策略，並已先行鎖定相對便宜之避險成本，累計至6月底仍為避險利得，皆對投資績效帶來正面挹注。截至6月底，國壽已累積逾300億元外匯價格變動準備金，可提供外匯避險策略彈性，有助避險成本控管。

在資本方面，國壽近期RBC仍遠高於法令要求，強健的資本水準及財務實力，將是面對不確定性挑戰的有力後盾，投資團隊將密切追蹤市場動態，掌握契機、靈活調整投資組合，爭取長期穩健的回報。

保險業務方面，新契約成長動能雖持續受國內疫情影響，6月份保費收入仍為業界第一。上半年整體雖因疫情升溫，致通路動能放緩，惟A&H(意外及健康險)動能維持穩定，較去年同期持平，本月A&H表現較去年同期成長6%。6月推出兩項業界首創保障型商品受民眾青睞，包含全方位眼疾保障的眼睛保險，以及銀髮族群專屬癌症保險，以外溢機制提升銀髮族群的保障與健康，在一個月內即銷售近8,000件；投資型商品方面，6月市場雖大幅震盪，但長期穩健投資策略之商品定位，仍維持穩健銷售動能，整體銷售量較上月提升7%，其中具下檔保護機制且資產可靈活配置的附保證商品更成長近二成。

國泰世華獲利表現穩健：國泰世華銀行6月稅後淨利24.0億元，累計稅後淨利134.6億元，較去年同期成長10%。6月持續反映央行升息影響，且整體放款量穩定成長，加計增持外幣有價證券部位，累計淨利息收入較去年同期增加17%，累計淨手續費收入亦維持穩健成長；截至今年6月底逾放比率為0.08%，備抵呆帳覆蓋率為1896%，資產品質維持穩健。

截至6月底信用卡有效卡數達547萬張，較去年同期成長6%，持續維持市場第一。主力信用卡產品CUBE卡，持續帶動客戶申辦量，第2季推出的「加碼回饋專區」刷卡優惠活動，亦有效刺激卡友消費，維持良好的動卡率，同時挹注整體手續費收入。

國泰產險已完成增資，堅持守護對保戶的承諾：國泰產險6月稅後淨損18.8億元、前6月稅後淨損23.0億元，單月及累計虧損受防疫保單影響所致。目前疫情已趨緩，防疫保單今年截至6月底已賠付理賠金額為21.0億元，另對於未報案件則依衛福部公告確診人數而預先估列賠款準備41.3億元。為信守保戶承諾，除母公司增資款100億元已於6月24日注資完成外，另向主管機關申請沖減重大事故特別準備金18.4億元及危險變動特別準備金10.4億元，以減少防疫保單理賠損失影響並強化公司自有資本，截至6月底，自結RBC逾460%。若排除防疫保單影響，簽單保費仍維持雙位數成長、保險業務獲利穩定。

核心保險業務部分，6月份簽單保費26.8億元，累計簽單保費達141.9億元，年成長15%。其中占比最大之車險業務，續保業務穩定成長，累計簽單保費年成長10%；商業險方面，持續引進良質法人業務，火險與工程險維持優異的成長表現，累計簽單保費年成長分別為37%、46%。財務投資方面，投資團隊自年初以來即密切關注市場情勢，動態調整投資布局，以尋求長期穩健獲利並管控風險。

國泰證券各項業務持續正向發展：國泰證券6月稅後淨利1.5億元，累計前6月稅後淨利為7.4億元，較去年同期減少，主因受市場交易量萎縮影響；然而，國泰證券各項業務仍持續正向發展，經紀業務方面，無論台股、複委託或定期定額都有雙位數的顯著增長，其中台股經紀市佔率成長16%，複委託市佔率成長超過兩成，穩居市場龍頭。展望下半年，國泰證券將持續深化數位平台服務，從客戶角度出發，提供更友善便捷的投資體驗以提升客戶滿意度；市場震盪之際，將持續強化風險控管，降低市場波動對自營及承銷業務發展的影響。

國泰投信資產規模穩居第一：國泰投信6月稅後淨利1.2億元，累計前6月稅後淨利8.3億元，較去年同期成長18%。6月市場受通膨、升息、俄烏戰爭等影響而持續震盪，國泰投信看好未來趨勢，發展主題式ETF創新產品，募集國泰數位支付服務ETF基金（股票代號00909）將於7/13掛牌上市；主要產品線仍獲得投資人青睞，國泰永續高股息ETF基金(股票代號00878)截至6月底受益人數已突破58萬人，基金規模成長超過785億元，是目前國內最大規模ESG主題ETF；各項業務穩定成長，總管理資產規模達新台幣1.15兆元，穩居市場第一。