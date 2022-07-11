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富邦旗下三檔台股ETF 7月18日將除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

富邦投信7月1日發布富邦公司治理(00692)、富邦台50(006208)及富邦台灣半導體(00892)ETF收益分配期前公告，7月預計配息金額分別為每單位新台幣1.483元、1.248元、0.219元，投資人最晚只要在7月15日前持有或買進，皆可參與這次配息。

近期因國際股市持續修正，大盤面臨重挫，但因台股體質健全，上市公司今年前五個月累計營收再創高，顯示動能依舊強勁。此外，根據Bloomberg資料顯示，隨著股價的修正，截至6月底，台股的本益比僅剩10.4倍，而殖利率更來到4.11%，價格嚴重被低估，因此富邦投信表示，近期可逢低進場布局台股。

富邦投信說，富邦公司治理ETF透過永續經營的理念，追蹤台灣公司治理100指數，該指數以台灣公司治理評鑑結果前20%做為成分股篩選條件，這些企業除了追求獲利外，同時擁有完善的經營制度與健全的公司體質，所以股價表現相對穩健。今年在股市空頭背景下，台灣公司治理100指數總報酬與大盤貼近，表現相對穩定。

此外，富邦公司治理ETF為每半年配息一次，由於指數的優質選股方式，過往資本利得收益亦持續推進與累積；此外，因今年台股多檔權值股領先除權息，7月份預計配息的半年配息金額相比往年都要來得高。

依據富邦投信所發布公告，這三檔台股ETF除息日為7月18日，想要參與除息的最後買進日為7月15日，配息發放日則是8月18日。惟實際配息金額及配息率，仍需依7月13日實際配息金額的公告為準。

富邦投信也提醒，投資人參與ETF配息時，應留意配息率並不代表ETF的報酬率，過去配息率也不代表未來配息率，且配息率也會因市場狀況及經理公司配息政策，使得每次配息金額有所不同，甚至有單次配息率衝高的情形。

配息 富邦投信

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