凱基證券合作中國人壽 推多元收益類全委保單

國人平均餘命年年創高，退休金規劃需求持續增加，在多變的市場環境中尋找穩健的保障及財務規劃策略是現今重要課題。凱基證券秉持「致力于您的富足人生」的品牌精神，與中國人壽合作富利人生、富享人生系列類全委投資型保單，享有年金或壽險保障規劃同時掌握市場投資機會，搭配凱基投信專業團隊代操的類全委帳戶，讓客戶在面對投資市場波動的環境下，不須煩惱進場時間點及投資標的選擇，達成中長期理財規劃目標。

富利人生、富享人生系列投資型保單提供壽險和年金險兩大險種，以及新台幣、美元兩種幣別，採不同的費用收取方式及回饋設計，客戶可依照自身資金及資產規劃選擇適合的商品；無論是選擇壽險或年金險，保單皆有設計加值回饋金，讓客戶持有越久回饋越多，資產累積更有感，鼓勵客戶從長期資產配置的角度規劃保單。

富利人生、富享人生系列投資型保單所連結的凱基富利人生全權委託管理帳戶，由凱基投信專業團隊操盤，運用三大元素：多元因子投資、多元收益來源、多元提升效率，透過結合股票基金、收益基金及可轉債基金，除了動態掌握股市強勢因子，有效支撐息收來源，同時強化跟漲抗跌的能力。

此外，帳戶具備兩大機制特色，包含凱基投信獨家風險監控機制全方位多空策略因應波動，預判未來金融市場多空變化；以及對抗通膨撥回機制，當通膨率上漲，資產撥回率有機會上調，滿足客戶強化保障及退休規劃的收益強化、動態靈活、對抗通膨三大目標。

凱基證券全台各分公司即日起上架銷售富利人生及富享人生系列投資型保單，凱基證券提醒，投資型保險除了主要的保障外，在長期資產配置的規劃工具上，保單帳戶價值隨所選擇的投資標的績效波動，要注意商品有盈虧自負的特性，建議客戶應按自身的風險承受程度，選擇適合的投資型保單，才能讓保險商品發揮最符合自身需求的效果。