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台灣首家跨境支付儲值卡 國人將可在沖繩用悠遊卡消費

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
在與合作夥伴琉球銀行的攜手並進下，今年下半年國人前往沖繩旅遊，就可以使用悠遊卡進行小額消費。圖/悠遊卡公司提供
在與合作夥伴琉球銀行的攜手並進下，今年下半年國人前往沖繩旅遊，就可以使用悠遊卡進行小額消費。圖/悠遊卡公司提供

帶著一張悠遊卡，也可以在沖繩盡情消費。悠遊卡公司日前正式獲金融監督管理委員會核准跨境支付業務，在與合作夥伴琉球銀行的攜手並進下，今年下半年國人前往沖繩旅遊，就可以使用悠遊卡進行小額消費。悠遊卡成為台灣首家可以跨境消費的儲值卡，是台灣支付國際化的重大里程碑。

出國使用信用卡的消費習慣要被打破了。台灣民眾最常使用的交通及小額消費工具悠遊卡，將正式跨出國門，成為台灣第一張可以跨境消費的儲值卡，不僅為台灣民眾帶來前所未有的便利，再加上使用悠遊卡直接以新台幣計價扣款，省掉手續費及換匯的不便，更是出國旅遊的省錢利器。

悠遊卡公司表示，和琉球銀行合作將悠遊卡帶出國門消費，從研發、技術串接、測試，還要經過雙方國家金融主管單位核准，歷經數年的努力，其中又逢疫情延宕影響進程，終於在日前獲得主管單位同意跨境支付業務，正式邁出一大步。

悠遊卡跨出國門的第一步將來到鄰近台灣的日本沖繩。沖繩是旅遊聖地，除了日本國人旅遊外，外國觀光客就屬來自鄰近的台灣人最多。根據日本沖繩縣政府統計，疫情前2018年外國遊客為290.38萬人，台灣旅客有88.97萬人，高達三成多。隨著邊境逐漸解封，國人出國旅遊指日可待，擁有陽光、沙灘，距離台灣又近的沖繩應該是不少背包客與親子客疫情後的選擇。

在跨境業務上路後，國人到沖繩遊玩，帶張悠遊卡就可以暢行無阻，只要是本人年滿20歲以上持完成實名制的悠遊卡，包括已實名之一般悠遊卡、悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、悠遊金融卡皆可使用，在日本合作店家消費，直接以新台幣結算交易，也省去換匯及手續費的麻煩與費用。

悠遊卡 沖繩 日本

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