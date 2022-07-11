陳冲嘆上海、香港、新加坡金融中心三城記 台北獨憔悴

7月初，經濟學人雜誌刊出一篇A tale of three cities（三城記），討論亞太金融中心的爭奪戰，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，讀後不禁感嘆台北何其憔悴。

19世紀時，美國國務卿海約翰曾說「地中海是過去的海洋，大西洋是現在的海洋 ，而太平洋是未來的海洋（Ocean of the future）」，已遙指亞太地區在21世紀的重要性。

所以當2009年5月10日耶魯大學 Jeffrey Garten在英國金融時報發表 From Nylon to Shangkong一文，表示金融中心即將東移時，西方世界雖議論紛紛，但並不驚訝。當時所謂Nylon是指紐約及倫敦，而Shangkong則分別指上海及香港。

陳冲說，2009年6月以金管會主委官銜應邀赴香港演講，港媒以1997以來台北最高階訪港稱之，兩岸三地氛圍隱有微妙變化，自己在演講中也引用Garten文章，指出金融海嘯後，區域商機無限。同年11月，經歷五個月折衝溝通後，大陸銀監會、保監會、證監會與我方金管會，以雙方對等、無白手套、官方對官方方式，簽訂三份金融MOU，兩岸和緩，金融合作轉向正面發展。

事後駐美大使沈呂巡透露，該MOU打破白手套模式，諸多意涵，甚至引發美方高度關切，其中是否涉及地緣政治，不得而知，但至少對台北金融影響力，有不少想像空間。次年（2010）全球金融中心指數（GFCI）排名，台北拿到19名，是有史以來最佳名次，可見國際金融界至少已見證、甚至承認台北在金融方面的潛力 。

今年3月，GFCI又有新排名公布，台北淪落至第66名；陳冲表示，此事或可預見，但居然是亞太地區20個城市中倒數第二名，在主觀感情上頗為不忍。

近年國際媒體論及亞太金融中心，已完全不見台北字眼，當然這也難怪，歷來談到金融中心，亞太地區常是香港居首，但2019年香港「逃犯條例」事件（或稱反送中事件），台灣選舉上雖享有政治套利，在國際上卻是重新檢視香港地位，原先相信香港既有法律制度，作為前進中國跳板的信念，產生動搖。近年外資設立亞太總部，港、新固然各有斬獲；但財富管理業務方面，香港雖在十年間由1.3兆美元成長至3兆美元，同一時間新加坡則由1兆躍升至3.4兆。另就股票市值言，新加坡交易所又遠不及香港及上海，不過三城金融業務的拉鋸不斷浮現。

梳理國際企業亞太經營模式，漸以上海為中國跳板，以新加坡為亞太跳板，已不再獨沽一味，雖然最近上海Lockdown，減損一些外資信心，然咸信仍會逐漸回歸正軌。

陳冲說，不論結果如何，台北與金融中心的角色，似乎漸行漸遠，如在金融科技方面，例如發展CBDC（央行數位貨幣）又因種種顧慮，裹足不前，優勢將更為減少。雖說台北有自己的路，不一定要強作金融中心（或人民幣離岸中心），但也不必拋棄已被承認的金融潛力，或是既有貿易、地緣上的優勢，畫地自限。善於利用本身地位，跳出陳舊框架，形塑下一波金融攻勢的環境，才是智慧政府。