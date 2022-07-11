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元富證券推出美股定期定額大放送 最低扣款100美元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

新光金控旗下元富證券即日起推出「美股定期定額」服務，嚴選50檔優質個股及50檔熱門ETF，涵蓋全方位的投資面向，美股定期定額買進無最低手續費限制，最低扣款金額只要100美元或新台幣3,000元，大幅降低美股投資門檻，小資族及儲蓄族皆能輕鬆買進。另外，投資人在美股定期定額的庫存部位賣出，可以自行設定價位，提高交易效率和靈活度。

元富證券表示，今年以來，反映通膨上揚、Fed鷹派的貨幣政策態度，美國股市的波動度急增，投資人在美股市場的操作難度提高，除了單筆投資操作外；元富說，投資人不妨以美股定期定額方式布局美股市場，讓投資規劃更完整。

目前元富提供100檔美股標的供投資人選擇，最低扣款金額只要100美元，就可成為全球一流企業的股東。除了美股重要指數及產業ETF之外，也包括兼具創新及成長性的科技巨頭、穩定現金流的民生消費龍頭、獲利穩定及低本益比的價值投資標的，以及未來趨勢的主題ETF。

元富證券「美股定期定額」具三大特色。第一、買進手續費很親民，無最低手續費限制；第二、投資人可以選擇每月的6、16、26日扣款，最低扣款金額只要100美元或新台幣3,000元，增額投資只要10美元或新台幣300元，大幅降低美股投資門檻；第三、投資人於美股定期定額的庫存部位賣出，可以自行設定價位，即時掌握波段交易機會。

配合美股定期定額推出，即日起至9月30日，元富證券複委託客戶參與「來元富，定期定額存美股hen easy」活動且成功扣款一次(含)以上，即贈價值200元的7-11商品卡、新客戶線上開立台美股帳戶且達成指定任務最高再拿價值888元好禮、每月交易滿額10萬，月月再抽iPhone 13 pro、Dyson清淨機。此外，新光金控攜手元富證券打造低碳金融業生態，共同舉辦「新光Earth Day 你減碳 獎加倍」活動，2022年8月31日前，凡元富證券客戶只要透過行動達人APP下單，就有機會獲得Gogoro電動機車及HP環保筆電等大獎。

美股 元富

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