國泰全球數位支付服務ETF 7月13日掛牌上市

台灣證交所表示，國泰投信公司募集發行的國泰全球數位支付服務ETF證券投資信託基金(00909)受益憑證，將於7月13日正式掛牌上市。

證交所表示，根據送件資料顯示，Solactive全球數位支付服務指數(SolactiveGlobal Digital Payment Services Index)由Solactive AG指數公司所編製及維護。該指數是自已開發市場國家(另含台灣、韓國，不含中國)上市的股票，先依市值及流動性標準初步篩選合格樣本，再透過Solactive AG開發的自然語言處理(NLP)系統ARTIS®進行評分和排序，找出業務活動在數位支付主題有高度投入的公司，包括數位資產基礎建設、數位資產發行、數位資產軟體、數位支付四大面向，現有成分股計30檔。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達137檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。