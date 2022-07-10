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連兩月登上買債王寶座！這家金融機構「錢」進債市理由曝光

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
農業金庫連兩月大幅加碼國內債券，今年5、6月連兩月登上金融機構「買債王」寶座。圖／業者提供
農業金庫連兩月大幅加碼國內債券，今年5、6月連兩月登上金融機構「買債王」寶座。圖／業者提供

債市「小金人」農業金庫近期大發威，連兩月大幅加碼國內債券，今(2022)年5、6月連兩月登上金融機構「買債王」寶座，主要是看好台債未來表現。

農業金庫近兩個月來大幅加碼台債，主要是研判，中央銀行今年3月啟動升息，但預計此波升息循環不會拖太長，或許到今年底就會結束。而在6月央行升息半碼後，市場普遍預期今年剩餘二季的理監事會議升息幅度亦是半碼機率高，在升息預期逐漸明朗之下，此波台債利率高點應該就落在第2季。

農業金庫分析，「未來若投資盤亦認同高點已過，將逐漸回歸債券市場，那麼利率將有機會在橫盤整理一段時間後緩步下行。近期台債利差已較過去二、三年好很多，就養券角度而言，投資尚具價值，此時開始適度布局，時機點來說，應是相當適合的。」

回顧今年前六月，1、2月的債券買超冠軍均由外商渣打銀行奪下，3、4月則是中華郵政拿第一，5、6月都是農業金庫拔得頭籌。

券商主管說，今年第2季債市歷經一波恐慌性殺盤後，近期已歸於平靜，不過5月中旬央行標售30年期公債時，市場傳出有交易商不想得標，故意將投標利率「寫高高」、達4%，為當期債券得標利率2%的兩倍，因而引起央行高度關注，甚至發文要求業者進行說明，可說是史上頭一遭。

「老大（指央行）過去會致電券商詢問市況，像是為何買這麼多債，是自營部位還是客戶委託下標，關切業者下標的『價格』還是第一次聽到」，券商主管說。

升息 央行 債券 債市

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