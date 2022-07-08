宏泰人壽領先業界 設置公平待客專責部門

宏泰人壽今(8)日表示，該公司積極推動公平待客，在今年初即規劃公平待客藍圖，訂定友善貼心服務、友善金融學習圈、差異化及嚴謹作業程序，及服務品質再提升等四大面向及相關計畫，按時程逐步落實。

同時，宏泰人壽領先業界，設置公平待客專責部門及人員，以開創性的規劃，展現對於公平待客的高度重視。

宏泰人壽公平待客促進委員會召集人、總經理湯維華表示，宏泰人壽高度重視公平待客，在持續宣導下，公平待客已徹底融入企業文化，成為工作中最重要的部份。

為了提升各項計畫及行動方案的執行效率及確保品質，宏泰人壽更設置專責部門，由總經理督導，發揮承上啟下的功能，讓董事會的監理更加聚焦精準，監督及協助各部門貫徹各項計畫，確保作業品質符合標準，全力達成公平待客。

湯維華表示，宏泰人壽自2020年設立「平待客促進委員會，及保單生命周期工作坊以來，致力實踐由上至下的督導與執行機制，藉此以達成公平對待每一位保戶的目標。

好還要更好，公平待客專責部門於焉設立，承上啟下的同時，能夠快速回應外部政策法令的變動、擷取外部動態資訊，進而對內有效溝通，以更宏觀的角度及領先的思維，讓公平待客更加全面並且深化。

宏泰人壽一直以來重視保戶權益，特別是高齡長者、身障人士及弱勢族群，更是用心服務的對象。

在公平待客專責部門的統籌運作下，宏泰人壽公平待客藍圖四大面向及相關計畫皆已逐步落實，第2季公平待客商品審查程序已啟動上線。

為了優化公平待客相關作業而設計的15項友善金融成效量化指標，也開始實施。

湯維華表示，公平待客不是口號，宏泰人壽以實際作為讓作業將更有效率、流程更加改善，並直接反映於服務面，一定做到讓保戶有感、打從心裡滿意。