合庫金簽署加入SBTi 承諾實踐永續金融

合庫金控(5880)宣布今(2022)年7月8日簽署加入SBTi科學基礎減碳目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi),為台灣首家承諾將遵循SBTi設定減碳目標之公股金控。

身為台灣重要金融推手,合庫金控為深化永續金融作為與力道,積極與國際接軌並配合台灣2050淨零碳排路徑,將依循SBTi投融資目標升溫不超過1.5度C之設定要求,規劃擬訂相關中期減碳目標並遞交審查,以達到集團投融資低碳轉型之長期目標。

合庫金控在雷仲達董事長領導下,長期持續關注永續發展議題,遵循責任銀行與責任投資原則,並主動簽署機構投資人盡職治理守則遵循聲明,發揮機構投資人影響力,引導產業重視其對環境與社會的責任。而為積極響應巴黎氣候協定,以及去(2021)年氣候高峰會COP26後「格拉斯哥淨零金融聯盟」(Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ)提出金融業應確保金融投融資組合與氣候變遷目標一致的淨零承諾,合庫金控已陸續推出ESG永續連結貸款、發行綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券及推出多檔ESG基金等,今(2022)年3月30日合庫金控更正式簽署赤道原則,成為台灣第一家以金控名義簽署加入之公股金融機構,宣示落實永續經營之決心。

展望未來,合庫金控將積極結合金融核心職能,以積極且具前瞻性的永續金融力,協同客戶共創永續價值,合作建構永續金融生態系,創造產業、環境與社會三贏的局面。