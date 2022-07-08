合庫金簽署加入SBTi 承諾實踐永續金融

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

合庫金控（5880）宣布今(2022)年7月8日簽署加入SBTi科學基礎減碳目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi)，為台灣首家承諾將遵循SBTi設定減碳目標之公股金控。

身為台灣重要金融推手，合庫金控為深化永續金融作為與力道，積極與國際接軌並配合台灣2050淨零碳排路徑，將依循SBTi投融資目標升溫不超過1.5度C之設定要求，規劃擬訂相關中期減碳目標並遞交審查，以達到集團投融資低碳轉型之長期目標。

合庫金控在雷仲達董事長領導下，長期持續關注永續發展議題，遵循責任銀行與責任投資原則，並主動簽署機構投資人盡職治理守則遵循聲明，發揮機構投資人影響力，引導產業重視其對環境與社會的責任。而為積極響應巴黎氣候協定，以及去(2021)年氣候高峰會COP26後「格拉斯哥淨零金融聯盟」（Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ）提出金融業應確保金融投融資組合與氣候變遷目標一致的淨零承諾，合庫金控已陸續推出ESG永續連結貸款、發行綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券及推出多檔ESG基金等，今(2022)年3月30日合庫金控更正式簽署赤道原則，成為台灣第一家以金控名義簽署加入之公股金融機構，宣示落實永續經營之決心。

展望未來，合庫金控將積極結合金融核心職能，以積極且具前瞻性的永續金融力，協同客戶共創永續價值，合作建構永續金融生態系，創造產業、環境與社會三贏的局面。

合庫金 減碳

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