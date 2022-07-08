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台灣永續能源研究基金會頒永續投資獎 國票金奪獎

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導
台灣永續能源研究基金會今（8）日舉辦第二屆台灣永續投資獎頒獎典禮，國票金控首次參加評比即勇奪個案影響力類「永續主題投資」之最高榮譽金級獎。圖／國票金控提供
台灣永續能源研究基金會今（8）日舉辦第二屆台灣永續投資獎頒獎典禮，國票金控首次參加評比即勇奪個案影響力類「永續主題投資」之最高榮譽金級獎。圖／國票金控提供

台灣永續能源研究基金會今（8）日舉辦第二屆台灣永續投資獎頒獎典禮，表揚永續投資楷模，並鼓勵我國金融相關產業持續投入永續投資。國票金控（2889）積極響台灣能源轉型政策，推動太陽能光電商業本票融資業務，首次參加評比即勇奪個案影響力類「永續主題投資」之最高榮譽金級獎。

國票金控子公司國際票券率同業之先，開創商業本票太陽能光電融資業務，充分利用票券特性，設計高度彈性且多元的融資模式，協助企業降低建置綠能電站的資金成本，提高企業建設太陽能電站之意願，並將貨幣市場資金導引至太陽能光電產業，成為推動台灣綠能發展助力。

國票金控總經理蘇松輝表示，為推展太陽能光電融資，國際票券已建構標準化流程、評估原則與相關內控機制，且為強化風險管理，更建立資料庫系統、並首創發電量即時監控系統及颱風天災因應SOP，透過建立完整制度，提升承作綠能融資的能力，推動台灣能源轉型。

國際票券辦理太陽能融資業務成效卓著也曾獲主管機關肯定，不僅曾於2020年獲金融研訓院頒發傑出金融業務菁業獎，更於2020、2021年連續兩年獲經濟部能源局頒發之光鐸獎-優良金融服務獎，成為唯一連續兩年獲獎之票券業。

除太陽能光電以外，目前國票金控也已開展儲能設備等綠能相關產業融資，國際票券2021年綠能產業承作額度及餘額分別為173.8億及110.5億，占整體業務比例8.2%，在授信資產投資組合中躍升為主要授信產業，同時也是成長性最高之產業類別。未來國票金控將秉持領先創新之企業文化，持續開發綠能產業多元融資模式，以期能為達成淨零碳排盡一份心力。

太陽能 國票金控 綠能

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