聯準會緊縮政策 可能使衰退的機率逐漸高於軟著陸

高通膨隱憂延燒，聯準會在六月一舉升息三碼後也預告七月可能再升息三碼，但加速升息舉措也提高了經濟衰退疑慮，連帶拖累美股下滑。根據富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資編纂的衰退風險儀表板顯示，六月整體衰退風險儀錶板仍維持綠燈，商品、貨幣供給續亮黃燈，薪資成長續亮紅燈，但信用利差由黃燈轉為紅燈，其餘8項維持綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，七至八月暑期交投較為清淡，投資人將在經濟數據和企業財報中檢視基本面並尋找方向，根據Factset的預估，史坦普500企業第二季獲利預估成長4.1%，是2020年第四季以來最小增幅，2021年第二季的高基期及包括成本上升、供應鏈中斷、勞動力短缺和俄烏衝突等宏觀經濟逆風都是影響因素，財測展望也是關注焦點，企業獲利在景氣放緩、成本上升、強勢美元拖累下可能面臨下修壓力。現階段建議以採取靈活彈性配置策略的美國價值平衡型基金為核心，保守者可適度納入政府債和波灣債券型基金，提高投資組合防禦力。考量股市仍在震盪測底階段，股票投資應採取買黑不買紅、分批加碼及定期定額策略介入，建議兵分三路，看好基礎建設及公用事業產業較不受景氣循環影響的防禦優勢，科技和生技產業型基金短線波動仍大、長期創新趨勢正向，維持定期定額策略。

凱利投資衰退風險儀表板：加速升息將使經濟降溫，也提高政策失誤的風險

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲分析，聯準會於六月升息三碼後，市場預計今年內還將多次升息，若這些升息預期在下半年實現，將是1950年代中期以來12個月內第二大累計升息幅度，此種快速且可觀的緊縮最終將使經濟降溫，而經濟已在疫情後重新正常化和能源價格上漲的環境下開始放緩。傑佛瑞．修茲也指出，貨幣政策並不適合用來應對供應衝擊，如：地緣政治衝突導致的能源價格上漲。聯準會能繼續大幅升息，但如果能源價格因地緣政治因素而進一步上漲或保持高位，整體通膨和通膨預期可能難以大幅改善。儘管通膨在升息之後放緩可能是合理的預期，但目前升息的影響可能較小，因此在聯準會似乎仍將採取更多緊縮措施下，這增加了政策失誤的風險，我們認為經濟現在正走在一條衰退的可能性略高於軟著陸的道路上。在接下來的幾個月裡，我們預計營建許可、就業信心、初請失業金人數、零售銷售、ISM新訂單、殖利率曲線等指標將進一步惡化，最終，我們認為緊縮貨幣政策的落後效應將淹沒消費者。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)愛德華．波克表示，現階段債券的機會比股票更值得關注，因為在全球經濟成長減緩下，已攀升的債券殖利率展現其投資吸引力，包括投資級公司債利差已升至過去十年均值水準，未來就算公債殖利率再攀升，預期投資級債所受到的影響將相對有限，更可彰顯在投資組合中的多元分散、減緩波動功能。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，總體經濟面臨眾多不確定性，基礎建設產業的獲利、股利和現金流量的可預測性較高，預期將持續展現防禦優勢。放眼中長期，為達到2050年淨零碳排放目標，預期全球未來25～30年期間，必須投入數十兆美元的資本投資，大幅興建或翻修現有的基礎建設，將為基礎建設產業帶來長期順風，建議可列為長期資產配置的一環。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，市場擔憂通膨壓縮利潤、央行升息推高資金成本，輔以經濟衰退擔憂增溫，拖累科技股評價降至疫情前的水準，然而，疫情帶動的數位轉型並非曇花一現，現階段仍處於數位轉型早期階段的論點仍完好無損。就科技支出來看，企業科技支出仍維持穩健，其中，軟體支出尤其強勁，許多優質的數位轉型受惠股被錯殺，持續汰弱留強、放眼長線作布局。