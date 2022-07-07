快訊

斯里蘭卡宣告破產 「這些國家」經濟也有崩潰之虞

跨金控銀保合作首例 中壽+華銀領先開辦遠距投保2.0

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
中壽與華南銀行合作領先獲准開辦遠距投保2.0，安全便利又快速，用多元保險場景豐富保戶生活。中國人壽/提供
中壽與華南銀行合作領先獲准開辦遠距投保2.0，安全便利又快速，用多元保險場景豐富保戶生活。中國人壽/提供

響應金管會數位發展政策，開發金控（2883）旗下中國人壽與華南金控（2880）旗下華南銀行，獲准合作開辦遠距投保2.0方案，這不僅是跨金控的合作佳話，也是第一宗壽險、銀行合作開辦遠距投保案例。雙方4月初起先行合作試辦，僅花一個月時間即達成試辦要求的目標件數，獲主管機關核准正式開辦。中壽（2823）指出，中壽的「Smile to Sign 遠距刷臉投保2.0」，讓人臉辨識再進化，操作更加直覺、便利且安全，為民眾提供足以安心、值得信賴的投保方式，讓「投保零接觸、服務零距離、關懷零時差」的服務體驗，豐富保戶生活。

中壽「Smile to Sign 遠距刷臉投保」，是業界首創結合遠距投保與生物辨識的金融服務，不易偽造更安全，保戶進行人臉識別並經人工審核，正確率為 100%，直接登入官方系統網頁即可投保，且智慧型手機或平板皆不限廠牌、系統都適用，讓民眾能夠便利投保且完全放心。此次獲得主管機關核准與華南銀行合作辦理遠距投保業務，讓更多客戶不論在假期中、工作繁忙，或因疫情考量無法親自到銀行辦理，都能透過金融科技，享受遠距刷臉投保的嶄新體驗，用多元保險場景共創後疫情時代的便利新生活。

藉由數萬件的刷臉投保大數據優化，中壽遠距投保2.0在技術及流程上再升級，結合AI人工智慧學習讓人臉辨識更進化，讓刷臉精準度再提升，結合人臉辦識、身分證驗證等技術，正確率100%，不論是髮型外表變化或是有戴眼鏡等配件飾品，都能從客戶的生物特徵精準辨識，縮短了操作流程及時間；此外，若客戶投保時操作中斷，系統將自動記憶歷程，讓投保流程更貼心及便捷。

中壽屢獲國內外專業獎項肯定，包括英國《全球銀行及金融評論》「2022年台灣最佳數位轉型壽險公司、保險業亞洲獎「年度數位創新獎」及《財資雜誌》「最佳生物辨識類數位獎」等多項殊榮，顯見運用科技成果斐然，中壽將擁抱創新和人才，提供永續的金融解決方案，讓客戶的保險體驗再升級，逐步實現成為最受推薦和信賴的壽險公司的願景。

中壽 壽險公司 華南銀行

延伸閱讀

壽險業務員 今年來大流失

土洋壽險業者搶人 要招3萬大軍

中壽捐助街友防疫需求 提供隔離安置住宿費、快篩試劑

美元保單 下半年更夯

相關新聞

五大利空罩頂！金融業前5月只賺3600億元 重摔逾兩成

受升息、俄烏戰爭、高通膨、中國大陸封城、防疫險理賠潮等五大利空罩頂，重擊金融業獲利。據金管會最新統計，今年前5月金融三業...

7月外匯投資術 什麼貨幣「攬牢牢」才能趨吉避凶？

美國聯準會等各國中央銀行「猛」升息，國際股匯市掀起海波浪，哪些外匯「攬牢牢」才能趨吉避凶？永豐投顧最新出爐的經濟研究報告，針對美元、新台幣、人民幣、歐元、日圓等貨幣展望均有詳細解析，協助外匯投資人做出精準決策。

悶壞了！兆豐銀信用卡近半月 4萬卡友買出國旅遊商品

疫情不能出國旅遊悶壞了，隨著多國邊境解封，政府放寬組團出國時間愈來愈接近，台灣民眾想出國旅遊也徹底大爆發，根據兆豐銀行統...

熱錢回頭、股匯雙漲 新台幣升2分收29.79元

台股絕地大反攻、收盤大漲逾350點，外資買超台股、轉為匯入約5、6億美元，出口商也進場拋匯，新台幣匯率今（7）日終場升值...

衝撞金管會、陷官司纏身 街口創辦人胡亦嘉退居幕後迎「進階」人生

2021年2月，金管會認定街口電子支付辦理資金借貸給街口金科有缺失，做出對街口支付罰鍰180萬元，及停止胡亦嘉董事長嘉職務一年的處分。街口支付日前宣布，由將來銀行前資深執行副總梅驊接任董事長一職，而新婚不久的創辦人胡亦嘉，卸下公司負責人身份後僅擔任大股東，但他的人生仍持續「進階」。

都會傳說金融篇／大筆零錢要兌換，銀行要你先開戶？這樣處理孩子的豬公最好

錢幣太髒、太舊，即便送到臺灣銀行，台銀也未必全部收下。中央銀行發行局官員解釋，只要是正常的硬幣，銀行一定得收，但如果是消費者自己的因素，導致錢幣髒汙無法辨識真偽，銀行就有理由婉拒這些硬幣，除非，消費者願意支付可辨識真偽的鑑定費。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。