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斯里蘭卡宣告破產 「這些國家」經濟也有崩潰之虞

暑假開車出遊安心省荷包 聯邦銀加油卡每公升降2.6元

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
聯邦銀行全國加油聯名卡即日起至9月底推出「天天加油日」活動，指定日每公升最高可省2.6元。聯邦銀行/提供
聯邦銀行全國加油聯名卡即日起至9月底推出「天天加油日」活動，指定日每公升最高可省2.6元。聯邦銀行/提供

疫情呈現趨緩，暑假來臨國內旅遊自己開車出遊更安心，面對近來高漲油價如何能夠開車旅遊省荷包？聯邦銀行（2838）宣布，為體恤開車族，聯邦銀行全國加油聯名卡自即日起包含暑假期間至9月30日止推出「天天加油日」活動，指定日每公升最高可省2.6元，新戶還可享首刷禮二選一，幫民眾聰明善用信用卡有感省荷包，玩得安心也盡興。

聯邦銀行指出，全國加油聯名卡「天天加油日」每天最高降1.3元，每週三至全國加油站加油滿25公升可降20元，搭配下載全國加油站APP，每月送4張每公升最高降1.8元的加油優惠券，相當於每公升最多可省2.6元。此外，活動期間首次申辦全國加油聯名卡，於全國加油站首刷加油單筆金額達58元(含)以上，即可兌換新戶首刷禮「勳風八方吹立體風扇」或「加油無限卡」二選一；首次申辦全國加油JCB晶緻卡，完成下載全國APP並綁定大利PAY，再加碼送加油幣200點，多種優惠讓民眾在日常必要的開銷中省出加油金。

加油站 聯名卡

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