暑假開車出遊安心省荷包 聯邦銀加油卡每公升降2.6元

2021年2月，金管會認定街口電子支付辦理資金借貸給街口金科有缺失，做出對街口支付罰鍰180萬元，及停止胡亦嘉董事長嘉職務一年的處分。街口支付日前宣布，由將來銀行前資深執行副總梅驊接任董事長一職，而新婚不久的創辦人胡亦嘉，卸下公司負責人身份後僅擔任大股東，但他的人生仍持續「進階」。

2022-07-07 18:23