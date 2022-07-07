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宏佳騰開辦員工持股信託 元大銀任受託銀行

經濟日報／ 記者夏淑賢／即時報導

元大金控（2885）旗下元大銀行預定明天8日將與上櫃公司宏佳騰動力科技（1599）簽訂員工持股信託契約，由元大銀擔任宏佳騰動力科技開辦「員工持股信託」案的受託銀行。包括宏佳騰員工約定每月自薪資提撥自提金，加上公司提撥的獎勵金，一併交付元大銀行信託管理，協助宏佳騰員工長期小額投資自家股票，達成員工與公司共榮目的。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，宏佳騰今年開始著手規劃辦理「員工持股信託」，期許透過公司獎勵金的相對提撥，能有效激勵員工踴躍參加。對員工而言，透過「員工持股信託」有機會長期參與公司業務經營績效成果，累積財富，可作為加強員工未來退休準備的第三支柱，使員工退休後更得以經濟自主，保障退休生活。日前公司董事會已通過開辦，與元大銀簽約後即可啟動。

鍾杰霖並表示，建立組織和諧的企業，創造值得信賴的品牌，為公司永續經營發展的基石，而員工是公司最重要的資產，透過本次「員工持股信託」的執行，讓員工定期定額投資公司股票，讓員工成為公司股東，除戮力創造公司盈餘，也分享公司利潤，落實公司企業核心文化，共創公司與員工間勞資雙贏的夥伴關係。

元大銀行表示，元大銀辦理員工福利信託具備多年實務經驗，因此獲宏佳騰選任為員工福利信託的受託銀行。元大銀行除協助宏佳騰公司了解員工持股信託業務的相關流程，並依公司需求提供規劃建議，促成宏佳騰「員工持股信託」案得以順利推動。宏佳騰員工已組成員工持股會，由員工授權持股會代表人與元大銀簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，與公司方所提撥的獎勵金，均交付元大銀行信託管理。

宏佳騰並表示，政府積極倡導推動「信託2.0計畫」，鼓勵企業及其員工辦理員工福利信託，藉此強化員工對公司的向心力，因此宏佳騰與元大銀簽約，實施員工信託持股制，為員工、股東及公司共創三贏。

元大金控 宏佳騰 退休

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