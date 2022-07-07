退撫基金10億美元全球ESG股票型委外案 四公司得標

公務人員退休撫卹基金管理委員會今（7）日公告，10億美元（折合新台幣約298億元）海外股票、相對報酬型委外案，評選出施羅德、安聯、JP摩根、道富環球等四家海外資產管理公司，每家2.5億美元，預計近期簽約撥款。

退撫基金表示，這次10億美元海外委任案，投資標的為全球ESG股票型，不得投資違反企業社會責任責標的，也不得投資軍火、菸酒、博奕、色情等標的。

退撫基金表示，這次10億美元海外委任案也是採追踨指數的相對報酬。

退撫基金表示，公務人員退撫基金辦理2022年度國外委託經營業務，經評審小組詳慎審查業者之經營計畫建議書及其簡報後評定成績，並經過管理費率議價，選出施羅德資產管理、安聯環球投資、JP摩根資產管理、道富環球投資管理等四家業者，每家受託機構各獲得2.5億美元之委託金額。這次總計委託10億美元，委託期間為5年，將另行擇定日期辦理簽約撥款。

退撫基金表示，這次委外係採採全球ESG股票型類型，將焦點關注在環境保護、社會責任及公司治理等永續議題並整合為投資理念。這次委託經營之保管機構，由第一商業銀行保管委託之資產。