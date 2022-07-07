熱錢回頭、股匯雙漲 新台幣升2分收29.79元

台股絕地大反攻、收盤大漲逾350點，外資買超台股、轉為匯入約5、6億美元，出口商也進場拋匯，新台幣匯率今（7）日終場升值2分，收在29.79元，終結連兩貶，總成交量為15.005億美元。

匯銀主管指出，外資今天買超逾百億元，在匯市也轉為匯入，激勵新台幣匯率翻升，但因進口商也進場買匯，壓抑新台幣匯率的升幅，終場僅小幅升值2分。

展望後市，匯銀主管說，美國聯準會公布6月利率決策會議紀錄顯示，通膨居高不下，加上Fed為消除外界疑慮，使外界對Fed改善現況的能力恢復信心，這些因素促使決策官員一致支持大幅升息，堅定重申管控物價的決心，美股翻紅，激勵台股今天收盤大漲逾350點，收在14336.27點。

Fed6月宣布升息3碼，升幅為1994年來最大。決策官員認為，在7月決策會議升息2碼或3碼可能是合適的。

外匯交易員表示，Fed升息步調不變，美元走升情況下，外資在台股動向可能持續牽動新台幣走勢，估計短期內，新台幣匯率將位於29.5~30元區間波動整理。

中央銀行統計顯示，美元指數今天上漲0.43％，主要亞洲貨幣升貶互見，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升值0.5%最為強勢，新台幣也升值0.07%，星元微幅上漲0.01%。

相較於新台幣與韓元，日圓與人民幣走勢疲軟，分別貶值0.52%與0.08%。