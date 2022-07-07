快訊

中職／陳鏞基遭球直擊頭部 高國慶成最老代跑者

北市中華路傳賣一戶賠8600萬元 原來有「隱情」

熱錢回頭、股匯雙漲 新台幣升2分收29.79元

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

台股絕地大反攻、收盤大漲逾350點，外資買超台股、轉為匯入約5、6億美元，出口商也進場拋匯，新台幣匯率今（7）日終場升值2分，收在29.79元，終結連兩貶，總成交量為15.005億美元。

匯銀主管指出，外資今天買超逾百億元，在匯市也轉為匯入，激勵新台幣匯率翻升，但因進口商也進場買匯，壓抑新台幣匯率的升幅，終場僅小幅升值2分。

展望後市，匯銀主管說，美國聯準會公布6月利率決策會議紀錄顯示，通膨居高不下，加上Fed為消除外界疑慮，使外界對Fed改善現況的能力恢復信心，這些因素促使決策官員一致支持大幅升息，堅定重申管控物價的決心，美股翻紅，激勵台股今天收盤大漲逾350點，收在14336.27點。

Fed6月宣布升息3碼，升幅為1994年來最大。決策官員認為，在7月決策會議升息2碼或3碼可能是合適的。

外匯交易員表示，Fed升息步調不變，美元走升情況下，外資在台股動向可能持續牽動新台幣走勢，估計短期內，新台幣匯率將位於29.5~30元區間波動整理。

中央銀行統計顯示，美元指數今天上漲0.43％，主要亞洲貨幣升貶互見，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升值0.5%最為強勢，新台幣也升值0.07%，星元微幅上漲0.01%。

相較於新台幣與韓元，日圓與人民幣走勢疲軟，分別貶值0.52%與0.08%。

新台幣 台幣匯率 台股

延伸閱讀

台股強彈站回5日線 外資大買前十名單出爐

急拉！台股上漲350.76點 三大法人買超218.86億元

權值股回神 台股強彈350點收14,336點重返萬四大關

台股在萬四徘徊他問該出清沒？ 網笑時機尷尬：麻木到懶得跑

相關新聞

五大利空罩頂！金融業前5月只賺3600億元 重摔逾兩成

受升息、俄烏戰爭、高通膨、中國大陸封城、防疫險理賠潮等五大利空罩頂，重擊金融業獲利。據金管會最新統計，今年前5月金融三業...

衝撞金管會、陷官司纏身 街口創辦人胡亦嘉退居幕後迎「進階」人生

2021年2月，金管會認定街口電子支付辦理資金借貸給街口金科有缺失，做出對街口支付罰鍰180萬元，及停止胡亦嘉董事長嘉職務一年的處分。街口支付日前宣布，由將來銀行前資深執行副總梅驊接任董事長一職，而新婚不久的創辦人胡亦嘉，卸下公司負責人身份後僅擔任大股東，但他的人生仍持續「進階」。

都會傳說金融篇／大筆零錢要兌換，銀行要你先開戶？這樣處理孩子的豬公最好

錢幣太髒、太舊，即便送到臺灣銀行，台銀也未必全部收下。中央銀行發行局官員解釋，只要是正常的硬幣，銀行一定得收，但如果是消費者自己的因素，導致錢幣髒汙無法辨識真偽，銀行就有理由婉拒這些硬幣，除非，消費者願意支付可辨識真偽的鑑定費。

都會傳說金融篇／太髒太舊的錢交給台銀保證收？錯！當心產生這費用

「嫌我的錢髒，銀行要我洗錢」！這不是一句玩笑話，而是真實的情況。

旅責險將刪附加項目？ 和泰產：平台依約開放至明年1/9

業者被防疫保單嚇到，日前紛紛將「海外突發疾病醫療險」陸續喊停，最近又傳出國內旅遊的「旅責險」附加內容也遭限縮。和泰產險今...

搶攻暑假出遊消費商機 一卡通推吃喝玩樂支付優惠

疫情趨緩，搶攻暑假旅遊商機，電子支付業者一卡通推出交通、購物多項優惠，活動涵蓋吃喝玩樂多項優惠活動，只要用一卡通（儲值卡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。