五大利空罩頂！金融業前5月只賺3600億元 重摔逾兩成

受升息、俄烏戰爭、高通膨、中國大陸封城、防疫險理賠潮等五大利空罩頂，重擊金融業獲利。據金管會最新統計，今年前5月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘3,632.5億元，較去年同期年減21%，又以受台股量縮價跌的券商獲利重摔逾6成最慘。

法人說，市場對高通膨引發全球經濟衰退的隱憂不斷高漲，市況前景不明，將成為今年金融業獲利一大挑戰。

金管會公布金融業2022年前5月獲利，三大金融業中，銀行業獲利1,762.5億元、年增4%，證券期貨投信業賺270.99億元、年減54.43%，保險業賺1,599億元、年減30.9%，證券與保險業衰退幅度擴大，僅剩銀行業「一枝獨秀」。

銀行局主秘侯立洋說，銀行業首季獲利持穩，主因是受惠升息及放款餘額增加，推升銀行淨利息收益所致。

據數據顯示，本國銀行、外銀、在台陸銀、信合社、票金及郵局等六大銀行業別中，以外商銀及陸銀獲利年增各29.6%及45.5%增幅最大，僅票券商獲利年衰33.7%，侯立洋說，主因是升息導致殖利率走揚，票券評價利益縮減所致。

券商、期貨業則受台股量縮價跌，經紀、自營業務收入大減，投信業也因自有資金投資收益憑證產生評價損失，導致今年前5月獲利全陷入衰退。

據統計，今年前5月券商賺197.12億元，期貨業賺17.06億元、投信業賺56.81億元，年減各為61.5%、20.4%、6.9%，以券商衰退逾6成最大，合計3大業稅前盈餘270.99億元、年減54.43%。

證期局副局長高晶萍說，券商首季獲利衰退，是因台股量縮價跌，導致券商自營和經紀收入，各較去年大減了183.4億元、及172.35億元；期貨經紀交易量年減9%，使期貨保證金收入下降，投信業則是因自有資金投資收益憑證產生評價損失。

保險業今年前5月獲利1,599億元、年減30.9%，其中壽險業因淨投資損益年減7.6%(或442億元)，導致壽險業稅前盈餘降到1695億元、年減23.6%，產險業則因防疫保單承保損失，由盈轉虧損96億元、年減2.03倍最慘。