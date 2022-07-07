台灣每10萬成年人平均擁有ATM數量 逾全球3倍

金管會今（7）日公布「我國普惠金融衡量指標」去(2021)年的衡量結果，去年訂定13項目標，其中11項已達成，如台灣每10萬成年人平均243萬筆行動支付交易筆數、166台ATM提供服務，高於全球平均的104萬筆、54台；至於未達標則有2項，包括推動簽發電子保單認證及存證機制、建置糾紛解決機制。

據金管會公布的2021年衡量結果顯示，我國有多項指標表現優於國際，且較109年成長，如國內每十萬成年人平均243萬筆行動支付交易筆數、166台ATM提供服務，高於全球平均的104萬筆、54台，且較2020年分別成長59.03%、3.1%；每千成年人擁有540個數位存款帳戶，較2020年成長62.65%。顯示國內民眾在取得金融服務上相對較為方便，金融服務或商品的使用程度也相對較高，且普惠金融推動成效亦明顯提升。

另在衡量指標中，有13項訂有去年預計達成目標，其中11項已達成，包含電子支付機構及銀行完成行動支付無障礙功能、提供場外開戶服務的證券經紀商家數比率逾50%、網路投保件數逾200萬件、微型保險累計承保人數逾98萬人、小額終老保險有效契約件數逾60萬件、強制汽車責任保險投保率逾90%、住宅地震基本保險有效保單成長件數逾10.9萬件、對全台及外島368鄉鎮區市辦理金融知識宣導活動的覆蓋率達100%、金融知識普及宣導活動逾640場且參與人數逾6.9萬人次、18家保險公司參與保險區塊鏈服務，以及14家產險公司均已辦理強制汽車責任保險等。

另有2項指標比預定目標有些微差距，其一為「推動簽發電子保單認證及存證機制」指標的參與家數29家，低於目標30家，主因1家保險公司雖已參與簽發電子保單認證，但尚未加入存證機制，其餘29家保險公司均已依原先規畫加入該機制。

其二為「建置糾紛解決機制」指標的評議中心年度內已結評議案件於3個月內作成評議決定或結案的比率為92.04%，略低於目標93%，主要是2020年度末的未結案件遞延至2021年度辦理，且2021年度新收案件高達2,892件。

距離目標93%僅剩一步之遙，金管會綜合規劃處副處長林羲聖表示，為了即時補足人力來處理問題，評議中心在去年已調度其他單位人員來支援案件，同時也已增編6名人力，希望能夠達到本年度的93%目標。

為完善我國普惠金融指標體系，金管會亦針對今年普惠金融衡量指標進行滾動式調整，其中新增具本土化特色相關指標，包括「多國語言ATM比率」、「推動本國銀行設置雙語示範分行」及「針對新住民及女性等族群辦理金融知識宣導活動」等3項衡量指標，調整後共計25項衡量指標及4項觀察指標。

據銀行局統計，自2019年起推動雙語示範分行設置以來，截至今年3月底，已有20家本國銀行已設置479家的雙語分行。

林羲聖指出，我國普惠金融衡量指標已涵蓋不同族群的金融需求，今年考量族群及性別平等議題，並配合推動友善雙語金融服務環境的政策，增納3項本土化特色相關指標，金管會將視金融發展狀況適時調整衡量指標。