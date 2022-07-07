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俄烏戰爭衝高油價 銀行推加油卡優惠力挺開車族

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
聯邦銀行今天宣布，全國加油聯名卡即日起至9月30日止，推出「天天加油日」活動。圖／聯邦銀行提供
聯邦銀行今天宣布，全國加油聯名卡即日起至9月30日止，推出「天天加油日」活動。圖／聯邦銀行提供

俄烏戰爭衝擊，疫後用油需求增加及產油國供給不足等多重因素影響，國際油價攀升，目前95無鉛汽油已來到每公升31元，與去年同期相比漲幅近10%。針對廣大開車族，聯邦銀行今天宣布，全國加油聯名卡即日起至9月30日止，推出「天天加油日」活動，指定日每公升最高可省2.6元，新戶還可享首刷禮二選一。

聯邦銀行指出，全國加油聯名卡「天天加油日」每天最高降1.3元，每週三至全國加油站加油滿25公升可降20元，搭配下載全國加油站APP，每月送4張每公升最高降1.8元的加油優惠券，相當於每公升最多可省2.6元。

此外，若首次申辦全國加油聯名卡，於全國加油站首刷加油單筆金額達58元以上，即可兌換新戶首刷禮二選一；首次申辦全國加油JCB晶緻卡，完成下載全國APP並綁定大利PAY，再加碼送加油幣200點，多重優惠讓民眾在日常必要的開銷中省出加油金。

針對燃料稅方面，聯邦銀指出，使用全國加油聯名卡不限金額皆免手續費，稅額單筆滿3,000元享最高分期12期0利率優惠(需登錄)，還可運用紅利點數每1000點折抵50元，最高可100%折抵，在繳稅季與物價飛漲的時期，為民眾提供更多資金運用的選擇。

除聯邦外，目前各銀行都有推出加油聯名卡，例如國泰世華台塑卡，自助加油汽油天天降1.2元，人工加油每周三會員日降1元、汽油平日降0.8元、柴油天天降0.5元，另外，週三站內汽油加滿35公升(含)以上，除享降價加上折抵雙優惠外，再現折20元。

台灣中油則主推「中油Pay」，綁定中國信託中油聯名卡，可享中油VIP點數2倍送與中信紅利3倍送，加上行動捷利卡線上儲值給4%，總回饋率達6.8%。

聯名卡 中油 加油站

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