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國壽App用戶走億步 公司捐600萬幫離島學校建太陽能板

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
國泰人壽推步步攻億走活動，揪你走路做公益。國泰人壽/提供
國泰人壽推步步攻億走活動，揪你走路做公益。國泰人壽/提供

國泰人壽今(7)日表示，邁入60周年之際，7月正式推出「步步攻億走」活動，邀請您讓每一步都更有意義。活動主題取自「公益」的諧音(攻億)，透過Cathay Walker Plus(CWP)健康計畫，結合永續理念，將全體用戶累積的步數轉化為對社會公益的支持。

只要下載國泰人壽App，透過CWP上傳步數，在活動期間(即日起~8/31)，全體用戶總步數達到200億步，國泰人壽即提供600萬元，幫助離島學校建置太陽能板、轉型成綠電小學，同時，也計劃種下逾2,800棵樹，推動森林足球場，鼓勵民眾不僅為自己的健康而走，也為社會公益、地球永續，走出美好未來，讓跨出的每一步更有價值。

國泰人壽的步步攻億走活動，結合兩大公益專案，一是綠電小學轉型案，坐落於澎湖望安鄉花嶼島的花嶼國小因島上自營電廠維護不易，如遇發電機故障，長時間的停電會影響學校教學與校務正常運作。

國泰人壽與澎湖科技大學合作，只要活動步數達標，即由國泰人壽協助出資搭建太陽能板，建置在校舍屋頂，將太陽能板發電作為學校營運之用，可望協助花嶼國小的用電穩定，目標成為近零耗能(Nearly Zero-Energy)小學。

第二是以樹養球計畫，國泰人壽與社會企業綠色冀泉合作，透過種植牛樟樹，達到降低碳排放量、復育造林之效益，預計在一年內種下超過2,800棵牛樟樹，運用掉落的枝葉加工成商品，商品販售所得部分利潤，將用於資助偏鄉小學足球隊，以永續循環的商業模式持續推動小小足球員的夢想，讓運動選手更能專注於培養實力衝刺賽事。

國泰人壽的Cathay Walker Plus健康計畫，為業界首創會員等級制度，透過任務達成累積「經驗分」，就像遊戲解鎖任務升等一般，更有成就感，目前已累積超過70萬人使用，總計近7,000億步數，相當於減少9.8萬噸碳排放，約等於253座大安森林公園每年碳吸收量。

藉由多元健康任務帶動，超過六成使用心率任務的用戶會維持每周連續20分鐘以上的運動，七成進行睡眠管理的用戶維持良好的睡眠時長，其中外溢保單保戶藉由此計畫持續健康行為。

依照商品設計不同，只要運動達標即可折減保費或持續增加保額，最高可折減8%保費或增加10%保額。

以外溢折減型保單來看，平均每張保單每年折減保費約300元，若以外溢增額型保單來看，累計保戶增加的保障額度已達0.9億元，平均每人增加5.5萬元。

國泰人壽 太陽能 保單

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