新壽啟動智能保單健診 7月正式上線

保單健診是保險服務最重要的第一步，過去業務員採手動輸入，必須先花數天到數周整理分析，製作成易讀的建議書才能向保戶說明。新光金控（2888）子公司新光人壽精進保險科技應用服務，啟動「拍立得專案」，以保單一拍即得的概念打造「智能保單健診系統」，簡化原有流程，加速建檔時間，業務員免除繁雜作業後，可以更專注在與保戶溝通及專業服務上。

此外，領先業界打造的自主保單健診服務「保單鑑定師」，民眾能隨時在線上了解自己的保障缺口，藉由科技提高保險透明度，落實公平待客原則，讓保戶與業務員之間更添信任。

新壽導入「智能保單健診系統」，提供業務員高效能的數位工具，以光學字元辨識技術(OCR)與自然語言處理技術(NLP)取代人工輸入、建檔，業務員只要將客戶在各家保險公司的保單拍照掃瞄，再運用AI人工智慧分析，就能夠彙整既有保單的保障概況，短短幾分鐘即可完成保單健診，大幅提升服務效能，產出的保單健診報告也推陳出新。

此外，掌握九大保障項目，包含意外、身故、癌症、長期照護、重大疾病、住院醫療定額、實支實付、終生醫療、重大疾病並新增生存給付資訊，協助業務員更精準盤點保戶需要的保障缺口，提升高效服務。

醫療科技日新月異，保單內容隨著更加多元，為了提高民眾風險意識，更了解自己目前的保單種類，新光人壽副品牌人生設計所LIFE Lab.重磅推出「保單鑑定師」線上自主保單健診服務，並派出風險怪獸跨界擔任保單鑑定師，協助民眾檢視人生風險。

「保單鑑定師」同樣採用「智能保單健診系統」的OCR與NLP技術，民眾用手機自行拍攝現有保單，即可產出專屬分析結果或與專人預約諮詢，也能以遊戲方式體驗沉浸式心理測試，檢測人生風險，透過串聯線上體驗、線下諮詢，24小時不間斷為保戶的保障把關。

新光人壽明年即將迎接60周年，累積有效契約超過900萬件，秉持「新光一甲子，守護一輩子」的承諾，做全民的保障守門員，用心守護每一位保戶，全新智能保單健診系統預計於7月正式上線，配合業務員全面啟動，透過拜訪協助保戶檢視保險缺口，建構完善保障，為台灣社會提供保險安定力量，也為企業永續經營奠定穩定根基。