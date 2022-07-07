想出國想瘋了！兆豐銀：海外旅遊簽帳 近半個月成長32%

隨政府放寬組團出國時間愈來愈接近，國內民眾想出國的心情也大爆發。兆豐銀行統計，自從邊境政策預計鬆綁的消息傳出後，近半個月來，兆豐信用卡海外旅遊簽帳金額，已較去年同期成長高達32.5%，其中更有將近4萬名卡友已經出手刷買海外旅遊商品。

兆豐表示，為趁勢衝一波旅遊熱潮，兆豐除提供旅行社、航空公司及訂房網滿額登錄送2500元以及體驗旅遊10%回饋外，指定溫泉飯店住房還可享最低6折優惠，最狂的是只要旅遊通路刷滿1千元還可抽一整年份365杯超商咖啡。

迎接疫後旅遊潮，加上國旅補助也將在本月15日上路，除飯店旅宿業競相推出優惠，發卡行同樣蓄勢待發，除了民營大行紛紛提供旅遊加碼，公股龍頭兆豐銀行也挾帶銀彈加入戰局攬客，提供國內外旅遊回饋大禮包，今年8月底前，只要在旅行社、航空公司或訂房網刷任一兆豐卡，滿2萬元回饋300元刷卡金、滿5萬送1千、滿10萬送2500。

另，若在KKday、Klook及AsiaYo等平台刷滿5千元，再搭配e秒Happy卡最高可賺到10%優惠，為出國旅遊大添回饋金；針對國旅部份，今年9月底前入住捷絲旅礁溪館，原價5800元的日式溫泉4人家庭客房，刷兆豐卡只要5099元，若再搭配國旅補助1300元以及用台灣PAY綁卡付款賺300元，等於只要3499元就可入住，相當於打6折。

至於出國刷卡賺回饋，兆豐銀的「兆豐利多御璽卡」，國外刷卡3%現金回饋無上限，且完全不限名額也不需登錄，今年底前新戶辦卡，核卡30天內刷滿3千，還可獲得「臺灣吧20吋行李箱」。