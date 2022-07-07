台彩新形象影片「英雄不孤單」 經銷商相挺上映

台灣彩券公司於6月推出品牌形象紀錄影片《英雄的背後》，邀請台北電影節最佳導演蕭雅全執導，以真實的紀錄角度，讓民眾看見跨越兩代家庭的彩券影響力，影片上映後已近300萬人次觀看，吸引超過百位網友留言。

繼《英雄的背後》紀錄影片深獲好評後，台灣彩券今(7)日再推出品牌形象系列影片《英雄不孤單》，透過募集全台22個縣市的公益彩券經銷商共同參與，將多年來經銷商們心中最誠摯的謝意、護佑家人凝聚情感的支持、與擁有穩定工作的自信等等，透過這次的影片，傳遞給每一位曾經購買公益彩券的消費者，感謝他們都是支撐經銷商英雄的最佳夥伴。

全新品牌形象影片《英雄不孤單》於全台各縣市進行募集，共募集了300多則公益彩券經銷商的照片與心聲，影片中可看到街頭巷尾熟悉的彩券行，經銷商與家人親友們一起開心合影，每張照片的背後述說著多年來販賣公益彩券所帶來的力量。

透過一張張小小的彩券，經銷商們能夠靠自己的努力撐起一個家，讓子女過著無憂無慮的生活，也讓自己更有自信更加開朗。每一個正向的改變都是因為每位消費者善意挺身，讓他們不再孤單，可以自信地勇往直前，成為家人心目中的英雄。

民眾可至台灣彩券官方網站品牌專區感受公益彩券經銷商們最純樸也最真實的心聲(https://www.taiwanlottery.com.tw/brand/hero/index.html)。

今年6月台灣彩券以紀錄影片《英雄的背後》作為品牌形象的首波溝通，透過寫實的鏡頭記錄，以公益彩券經銷商子女的視角，帶領民眾了解到每一位彩券經銷商，都擁有不被現實環境打倒的奮勇精神，影片上映後已吸引近300萬人次觀看。

家人之間真實又暖心的繫絆，讓逾百位網友紛紛留言表示深受感動，「看到後面直接淚噴」、「看完更想哭，好感動想回家抱抱爸媽」、「謝謝每位用心支撐整個家庭的英雄」。

也有許多網友表示，看完影片才知道公益彩券默默幫助了許多人，「想不到買彩券這小小的行為可以帶給一個家庭這麼大的影響」、「彩券真的照顧了很多辛苦家庭」。

每一張公益彩券不管有無中獎，在台灣的某個角落都會有人因此而獲得幫助，每一張公益彩券的背後，都是好事的起點。

台彩公司邀請大家至台灣彩券官方Youtube頻道收看最新品牌形象英雄系列影片《英雄不孤單》（https://youtu.be/lU7_zpHbrfg），一起見證公益彩券讓好事發生的力量。