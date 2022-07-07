嬰幼兒服飾有機棉吸金 寶貝友辦理創櫃板登錄前籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，寶貝友股份有限公司，股票代號7623，產業類別「其他」，將於7月15日透過創櫃板辦理登錄前籌資。櫃買中心表示，寶貝友公司由推薦單位台北市政府經濟發展局出具創新創意意見書，其嬰幼兒服飾品牌baby baby cool (bbc)以經歐盟認證(Global Organic Textile Standard) 100%之天然無毒有機棉，運用時尚立體剪裁，結合仿異材質拼接打造兼顧時尚與安全之嬰幼兒服飾。

寶貝友公司將自2022年7月8日起揭示其籌資資訊，7月15日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。