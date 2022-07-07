社會新鮮人第一份保險 保誠人壽祭投保三原則

隨著6月畢業季過後，社會新鮮人初入職場的第一份薪水該怎麼用？根據勞動部調查，2021年大學應屆畢業生平均月薪約3.5萬元，可支配所得有限的情況下，抵抗風險的能力相對也較低。保誠人壽今（7）日建議，社會新鮮人應及早建立保險保障，把握「低保費、高保障」的原則，再隨著人生不同階段的需求，逐步優化保險組合。

根據衛生福利部統計，1至24歲死亡人口以事故傷害居死因首位；25-44歲以癌症居死因首位；45歲以上則以癌症與心臟疾病居死因前2名。針對預算有限的新鮮人，保誠人壽建議，首先以「低保費、高保障」的意外險與定期壽險建構保障基礎，因應生活中的萬一。

再者，若已有意外險，可規劃重大疾病和癌症保障等健康醫療險，因應疾病逐漸年輕化的趨勢，加強醫療保障。第三，在行有餘力的情況下，可利用薪水的10至20%，選擇兼具保障與資產累積功能的分紅保單或投資型保單，為人生的目標儲蓄。

保誠人壽表示，社會新鮮人可以從規劃人生的第一張保單開始，學習建立保障觀念，再隨著人生不同階段的需求，慢慢優化保險組合，實現人生各階段的目標。

此外，Z世代職場新鮮人又被稱為「數位原住民」，習慣使用網路及數位工具，剛開始接觸保險的新鮮人，也可以選擇即時便利的網路投保建構基礎保障。保誠人壽網路投保平台提供符合年輕世代習慣網路購物的操作介面與方式，推出網路投保購物車，社會新鮮人可以在平台上選擇多元的保險商品。

其中包含健康保障商品，幫助新鮮人衝刺事業的同時，以較低負擔的保費建構醫療保障，也可透過保誠人壽多元便利的數位工具「計算理想生活」，了解適合自己的保障規劃，以及計算達成理想生活所需準備的金額。