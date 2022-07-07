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玉山銀攜手兩日銀 簽MOU

聯合報／ 記者巫其倫／台北報導
玉山銀行與鹿兒島銀行、肥後銀行MOU簽約儀式，玉山銀行董事長黃男州（左二）、總經理陳茂欽（右三） 與鹿兒島銀行副總經理郡山明久（視訊左三）、肥後銀行總經理笠原慶久（視訊右二）等人合影。圖／玉山銀行提供
玉山銀行與鹿兒島銀行、肥後銀行MOU簽約儀式，玉山銀行董事長黃男州（左二）、總經理陳茂欽（右三） 與鹿兒島銀行副總經理郡山明久（視訊左三）、肥後銀行總經理笠原慶久（視訊右二）等人合影。圖／玉山銀行提供

玉山銀行昨與九州金融集團旗下鹿兒島銀行及肥後銀行簽署合作備忘錄（MOU），盼台日金融機構合作，為三方顧客提供更完整金融服務。玉山銀表示，將與兩銀行以互惠角度出發，在海外據點擴張及當地產業資訊等方面互相提供協助，滿足顧客跨境金融服務需求。

玉山銀董事長黃男州表示，玉山與九州金融集團企業文化與經營理念相近，盼將最好、最專業服務提供給顧客，以金融專業追求永續發展，為顧客、員工、社會、股東創造最大價值，期待與兩銀行合作，可發展為台灣與九州間商業投資及人才交流的重要平台，讓台日合作更綿密。

肥後銀行總經理笠原慶久則說，隨熊本與台灣交流頻次日益增加，此次合作備忘錄簽訂，對於肥後銀行及熊本縣都很有意義，同時藉由相互分享各自資源和優勢，可為雙方顧客和社區創造價值。鹿兒島銀行副總郡山明久表示，與玉山成為戰略合作夥伴，對於想拓展海外業務的企業顧客來說是重要助力，可協助建立新的商業管道。

玉山在海外十個國家地區設立卅個海外據點，包括柬埔寨UCB子行及玉山中國子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京等八家分行，越南河內、越南胡志明及泰國曼谷三家代表人辦事處，在今年三月更獲金管會核准，將在九州福岡設立玉山第二家日本分行，目前積極向日本金融廳申請中。

玉山 熊本 日本

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