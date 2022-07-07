玉山銀攜手兩日銀 簽MOU

新冠疫情尚未見遏止之勢，防疫保單理賠對產險公司帶來沉重的財務壓力，如今台灣近期將猴痘列為第二類法定傳染病，恐讓防疫保單理賠案件有增加的可能性，不過到底還有哪些法定傳染病，也會啟動賠付責任呢？

2022-07-06 22:45