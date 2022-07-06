下半年外匯投資如何趨吉避凶？外匯專家：應緊抱這貨幣

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導
台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（6）日指出，聯準會激進升息下，美元下半年仍將一枝獨秀。路透社
台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（6）日指出，聯準會激進升息下，美元下半年仍將一枝獨秀。路透社

全球股匯市波動加劇，下半年外匯怎麼投資才能趨吉避凶？台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（6）日指出，聯準會激進升息下，美元下半年仍將一枝獨秀，若亞洲貨幣持續貶值，新台幣匯率也會貶破30元整數大關，建議投資人下半年應緊抱美元，並在「現金為王」概念下布局美元定存、保單、ETF與貨幣型基金。

陳有忠指出，國際美元有一套「微笑理論」，在太平盛世時，美國經濟表現好，美元會強勢，不過，當經濟衰退來臨，例如2008年國際金融海嘯，或2020年第1季新冠肺炎疫情爆發，市場避險情緒急速升溫下，美元依舊「漲」聲響起。

陳有忠說，「美債是國際資金的最佳避風港，這也是為什麼，先前聯準會大幅升息時，美國10年期公債殖利率一度飆高至3.5%，但最近卻掉回2.8%附近，因為市場對美國經濟產生衰退疑慮，紛紛搶買美債避險，使美債殖利率下滑。」

陳有忠認為，「景氣好，美元會走強，經濟特別差的時候，美元也會特別強」，因此，下半年即使美國籠罩經濟衰退陰霾，美元依然是市場良好的避險工具，建議外匯投資人，下半年仍應握有美元資產，並在「現金為王」概念下，投資美元定存、保單、ETF與貨幣型基金。

至於新台幣匯率後市，陳有忠認為，新台幣與亞洲貨幣走勢向來高度連動，如果日圓匯價向下貶破140，新台幣匯率30元整數大關恐怕也很難守得住，因此，新台幣匯率何時重返3字頭，必須密切觀察國際美元走勢與主要亞幣表現。

台幣匯率 美國經濟 聯準會

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