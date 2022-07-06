佛心企業 合庫金控八度蟬聯臺灣高薪100指數成分股

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

臺灣指數公司日前公布今年「臺灣高薪100指數」成分股，合庫金控（5880）再度獲選並已連續八年獲選為該指數成份股。「臺灣高薪100指數」為證交所依企業的員工平均薪酬、淨利、每股淨值及員工總薪酬等標準，篩選出最優之100支上市公司股票作為其成分股，為全球首創鼓勵企業重視員工薪酬之企業社會責任指數，合庫金控蟬聯該指數成分股多年，顯示不論是在獲利表現以及員工薪酬方面，均受到外界肯定。

另外，證交所日前亦公告15家上市金控公司2021年「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，其中最能代表多數基層員工薪情的「薪資中位數」排名，合庫金控非主管員工薪資中位數高達新臺幣134.4萬元，名列公股第一、全體第二，即表示有半數的基層員工年薪超過134.4萬元。而金控公司「薪資中位數」為證交所從2019年起首次公告，合庫金控於2019年及2020年均名列金控公司之冠，2021年雖小幅下滑一名，金額較年成長27.3%之元大金控（2885）略少2千元，惟薪資中位數成長幅度仍高達8%，也表示合庫員工不僅在去年度荷包滿滿，每年薪資亦是穩定成長。

合庫金控在董事長雷仲達的帶領下，近年獲利表現亮眼，且將公司經營成果實際反映於員工薪酬中，今年初為員工調薪4%，加計年度考核後之晉薪，平均加薪幅度達6.66%，員工年終獎金加上員工酬勞，平均逾8個月。讓基層員工都能擁有好薪情，也使合庫深受財金保險畢業生青睞，已連續四年獲頒保險龍鳳獎「最嚮往的金控公司」優等獎，子公司合庫人壽亦連續獲頒「最嚮往的壽險公司」內勤組及外勤組之優等獎，本次再獲篩選納入「臺灣高薪100指數成分股」，可謂實至名歸。

合庫金 薪資

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