台新銀推認真永續 獲國家品牌玉山獎

中華民國國家企業競爭力發展協會主辦「第19屆國家品牌玉山獎」，邀集產、官、學界專家共同評選，表彰最具競爭力之企業，台新今年邁向30周年台新銀行信用卡認真永續計畫，該計畫獲得本屆玉山獎「最佳人氣品牌類」獎項，透過鼓勵台新銀行持卡人轉換信用卡數位帳單，將省下的紙本帳單費用支援能源弱勢家庭更換節能燈具，已獲百萬台新卡友響應，執行四年已有近450個弱勢家庭獲得幫助。

台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，台新銀行以『永續』為品牌主軸，「台新銀行信用卡認真永續計畫」與B型企業-DOMI綠然合作，鼓勵持卡人轉換信用卡數位帳單，台新銀行代表持卡人幫助能源弱勢家庭更換節能LED燈具，於2018年執行至今已號召超過120萬名卡友參與，造福近450戶弱勢家庭每戶省下10%電費，除減輕弱勢家庭因為高昂的電費造成生活的負擔外，更能因節電教育獲得更好的生活品質，燃起改變的希望，人人可負擔的能源不再遙不可及。

台新銀表示，串聯銀行、民眾、社會團體等多方合作，共結合五項聯合國永續發展目標SDGs，每年減降紙本帳單產出的碳排放約2.2萬噸、改裝節能LED燈具累計降低碳排放達28萬公斤，總計換算等於少砍伐31,400棵成樹，相當於6座大安森林的樹木量，成功減少對氣候的負面影響，實現環境與社會永續發展。

環境與減碳是全球重要課題，台新銀行力邀相同理念或友善環境的跨產業商戶，一同提供數位服務幫助環境永續。台新數位帳單持卡人憑數位帳單至眾多通路都可享專屬優惠，如「DOMI綠然生活家」線上折扣碼(TAISHIN9)享9折，同樣也是B型企業的居家清潔品牌「淨毒五郎」台新銀行信用卡享線上折扣碼(4-6月折扣碼TSECO，7-9月折扣碼TSECOT)95折。

此外，民眾購買電動機車龍頭「Gogoro」享分12期0利率，最高再拿NT1,000元刷卡金等優惠。今(2022)年5月至8月發起的使用台新銀信用卡種樹計畫，卡友完成指定消費任務，台新銀行即為卡友於新北市防風林種下樹苗乙棵，增加環境的綠地，中和日常產生的碳排放。