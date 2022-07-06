台灣人壽號召企業志工 關懷陪伴獨居長輩

看見偏鄉防疫缺口，快篩試劑挺進最「老」偏鄉！全台新型冠狀病毒（COVID-19）疫情變化難料，中國信託金控子公司台灣人壽捐贈逾千支家用抗原快篩試劑，予新北市平溪區的高齡及弱勢族群，台灣人壽企業志工更擔任支援尖兵，親送快篩試劑至獨居長輩家中，希望守護全台人口最老的平溪區共同抗疫，善盡企業社會責任。

新北市平溪區是全台灣368個鄉鎮市區中最「老」的偏鄉，居民約有4,300人，其中65歲以上長輩就逾32%，卻只有平溪衛生所販售實名制家用抗原快篩試劑，整個平溪區都沒有一家健保特約藥局，平溪區公所區長曾繁盛表示，早上7點就會看見一群阿公阿嬤在衛生所前面排隊，等著要買快篩試劑，無疑提高了聚眾染疫的風險，而且平溪地形屬狹長的丘陵縱谷，很多獨居弱勢長輩住在交通不便的地方，若行動不便，更需要及時協助親送防疫物資到府。

為緩解平溪區防疫缺口，台灣人壽主動連繫平溪區公所，捐贈逾千支家用抗原快篩試劑予偏鄉長輩及弱勢族群，幫助他們自主抗疫，更發揮中信金控「We Are Family」的品牌精神，號召企業志工協助親送快篩抗原試劑，主動關懷平溪區低收入戶且需定期訪視的獨居長輩，如82歲的葉阿嬤，先生住在照護機構且子女外出工作。

葉阿嬤身體硬朗平日以種菜過日子，鮮少有機會與外界接觸，這次台灣人壽志工除了親送快篩試劑給葉阿嬤，還跟著她逛逛自家門前的小菜園、陪伴葉阿嬤聊天解悶。參與活動的志工，透過服務的過程，不僅更了解高齡弱勢族群的需求，看到葉阿嬤臉上的笑容，內心的感動更是難以言喻。

台灣人壽長期關懷高齡弱勢、實踐公平待客及責任金融，不僅結合保險本業提供多張弱體保單，為高齡、身心障礙族群制定合理的核保政策，更積極響應主管機關微型保險政策，使弱勢民眾得以低保費獲得基本保險保障。

台灣人壽自2015年起捐贈微型保險保費，累計承保保戶超過21萬人次，累計保額逾新台幣439億元，今年將捐贈731萬元給身心障礙等弱勢族群，以行動支持地方政府、NPO組織等共同為弱勢族群撐起保護網，提供更完善的保險保障需求。