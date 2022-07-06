快訊

大馬名人賽／24分鐘拍下優霸盃奪冠功臣 戴資穎闖第二輪

不愧股市行家！台股重挫破底 三竹今處分持股大賺1715萬

不倫人夫判賠50萬 「最美博士」許藍方發5點聲明反擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出國染疫隔離理賠 這類卡友9月起刷機票就送保障

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
產、壽險公司銷售旅平險中附加的海外突發疾病險已全面停售，國人出國暫時沒有海外突發疾病可加保。圖／聯合報系資料照
產、壽險公司銷售旅平險中附加的海外突發疾病險已全面停售，國人出國暫時沒有海外突發疾病可加保。圖／聯合報系資料照

海外旅遊即將解封，已有民眾開始著手準備年底來一趟睽違已久的海外旅遊，但目前國內所有保險公司旅平險可附加的海外突發疾病險都暫時停售，讓民眾擔心出國染疫隔離沒得理賠。國際卡組織萬事達卡今宣布，從9月起有世界卡的卡友，只要用世界卡刷卡買機票，就能有免費的海外旅遊醫療險保障，其中針對確診新冠肺炎隔離，最多可理賠每日100美元共14天。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，萬事達卡將從9月1日起，針對世界卡的持卡人，獨家推出海外醫療險保障，其中也涵蓋新冠肺炎診斷的檢疫津貼。保障是由AIG（美國國際產物保險)承保，但台灣的持卡人在服務與出單上是由台產來服務，保費則由萬事達卡來負擔。

根據萬事達卡所公布的保障內容，包含傷害與疾病、緊急醫療運送各最高10萬美元保障，與住院津貼每日100美元、至多15天；若在海外確診新冠肺炎必須強制隔離，提供每日100美元的診斷檢疫津貼、至多14天，用來補助與隔離直接相關的合理且必要的住宿費用、膳食或其他費用等；另持卡人的配偶與子女，也能有上述保障的50%限額補償。

目前部分國家，像是日本，都要求旅客要有投保保險才接受入境。陳懿文表示，持卡人如果用世界卡刷卡買機票後，在出國前要先登錄資料，之後會發email給持卡人，當中會有投保相關證明，可以提供給旅行社。

據了解，目前各銀行發行的世界卡，多是跟財管業務整合，世界卡平均年費約1萬到2萬元，但部分銀行會依照客戶存在銀行的資產狀況或簽帳金額多寡來減少年費，多家銀行與航空公司發行的聯名卡也有世界卡。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文。記者戴瑞瑤／攝影
萬事達卡台灣區總經理陳懿文。記者戴瑞瑤／攝影

保險 理賠 旅平險

延伸閱讀

染疫大林慈濟醫師現身分享 與家人扶持度過隔離壓力

癌症患者染新冠逾450天最久 病毒突變數次

中重症+167、死亡+95 1歲男童染疫隔日歿

1917人求助長新冠門診 31歲至50歲占大宗

相關新聞

股匯大逃殺 新台幣匯率貶4.5分、收29.81元

股匯大逃殺，新台幣兌美元匯率今（6）以29.81元作收，貶值4.5分，台北外匯經紀公司成交金額10.13億美元。今天上午...

出國染疫隔離理賠 這類卡友9月起刷機票就送保障

海外旅遊即將解封，已有民眾開始著手準備年底來一趟睽違已久的海外旅遊，但目前國內所有保險公司旅平險可附加的海外突發疾病險都...

不拍婚紗了！業者要沒收定金 合理嗎？

台北市政府法務局今（6）日表示，經統計，2021年度共受理52件婚紗攝影服務消費爭議案件，其中高達九成以上案件涉及沒收定...

永豐建領先業界啟動儲能裝置融資 上半年累積217MW

永豐銀副總經理歐陽子能昨（6）日公布，永豐今年上半領先業界啟動「儲能裝置」融資服務，累計辦理11件、總計裝置容量217 ...

癌症險保障夠嗎？南山人壽建議每三年健檢保單

衛生福利部近日公布最新2021年國人十大死因，癌症連續40年蟬聯十大死因之首 ，台灣每年有超過70萬人就醫接受癌症治療，...

國旅振興帶動暑假出遊潮 旅平險意外險不可少

隨著暑假即將到來，加上交通部觀光局也將於7月15日起推出國旅補助振興計畫，勢必將動帶國內觀光旅遊潮。新光金控（2888）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。