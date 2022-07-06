出國染疫隔離理賠 這類卡友9月起刷機票就送保障

海外旅遊即將解封，已有民眾開始著手準備年底來一趟睽違已久的海外旅遊，但目前國內所有保險公司旅平險可附加的海外突發疾病險都暫時停售，讓民眾擔心出國染疫隔離沒得理賠。國際卡組織萬事達卡今宣布，從9月起有世界卡的卡友，只要用世界卡刷卡買機票，就能有免費的海外旅遊醫療險保障，其中針對確診新冠肺炎隔離，最多可理賠每日100美元共14天。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，萬事達卡將從9月1日起，針對世界卡的持卡人，獨家推出海外醫療險保障，其中也涵蓋新冠肺炎診斷的檢疫津貼。保障是由AIG（美國國際產物保險)承保，但台灣的持卡人在服務與出單上是由台產來服務，保費則由萬事達卡來負擔。

根據萬事達卡所公布的保障內容，包含傷害與疾病、緊急醫療運送各最高10萬美元保障，與住院津貼每日100美元、至多15天；若在海外確診新冠肺炎必須強制隔離，提供每日100美元的診斷檢疫津貼、至多14天，用來補助與隔離直接相關的合理且必要的住宿費用、膳食或其他費用等；另持卡人的配偶與子女，也能有上述保障的50%限額補償。

目前部分國家，像是日本，都要求旅客要有投保保險才接受入境。陳懿文表示，持卡人如果用世界卡刷卡買機票後，在出國前要先登錄資料，之後會發email給持卡人，當中會有投保相關證明，可以提供給旅行社。