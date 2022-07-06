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不拍婚紗了！業者要沒收定金 合理嗎？

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
北市法務局表示，經統計，2021年度共受理52件婚紗攝影服務消費爭議案件，其中高達九成以上案件涉及沒收定金或一定比例總金額。圖/北市法務局提供
北市法務局表示，經統計，2021年度共受理52件婚紗攝影服務消費爭議案件，其中高達九成以上案件涉及沒收定金或一定比例總金額。圖/北市法務局提供

台北市政府法務局今（6）日表示，經統計，2021年度共受理52件婚紗攝影服務消費爭議案件，其中高達九成以上案件涉及沒收定金或一定比例總金額，台北市消保官表示，定金之沒收，應以具有可歸責於消費者事由為前提，且消費者有權依法終止契約，但業者就已提供部分服務之報酬及終止契約所生之損害賠償，可向消費者請求。

消保官表示，有民眾申訴在給付定金後，由於個人因素決定不拍婚紗，業者卻主張要沒收全額定金。根據部分司法實務見解認為，婚紗攝影服務契約屬承攬契約，定作人依法終止承攬契約，屬行使權利之正當行為，難認契約之終止屬可歸責於定作人之事由。因此，業者不得因為消費者終止契約而沒收定金；但是，業者可向消費者請求給付已完成工作之報酬，及賠償因契約終止而生之損害。

此外，自2020年新冠肺炎疫情爆發至今，如果因為政府機關所頒布之管制措施（例如全國第三級警戒或其他指引等）導致無法順利完成拍攝者，亦應屬不可歸責於消費者之事由，業者應將定金返還消費者。

消保官並補充，「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」已於2020年1月1日生效，其中要求「業者應提供消費者三天的審閱期」、「業者如有收取定金，不得逾契約總金額20%」、「業者應按各階段服務項目收取不超過法定上限之金額」、「禮服押金不得逾契約總金額10%」、「照片製作有瑕疵者，消費者得請求業者於約定期限內修補或重新製作」、「消費者得隨時終止契約，但業者得請求契約終止前已提供服務之報酬；其另受有損害者，並得請求賠償」等規範內容，亦為實務上常見之消費爭議類型，消費者於訂立契約時，宜一併注意。

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