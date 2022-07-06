花旗饗樂重磅升級 明年續享威秀6折、王品買一送一

花旗饗樂生活卡是許多年輕人的第一張信用卡，更是卡友觀賞電影、享用美食的首選，如今發卡邁入十五周年，饗樂神卡再出招! 花旗(台灣)銀行全新推出周年慶系列活動，威秀購票6折起與王品集團餐廳首年生日買一送一禮遇方案直接展延至明年底，8月1日到8月15日更推出指定花旗信用卡限量享一萬份「小份爆米花與中杯可樂」天天一元加購價，在台灣本土疫情趨緩之際，讓卡友歡樂擁抱暑假強檔影片。

威秀購票優惠向來最受年輕人青睞，持花旗饗樂生活卡及指定花旗信用卡可享威秀影城平日6折起、假日83折起優惠，透過威秀影城官網/APP、或威秀影城自動取/購票機等再享「小份爆米花與中杯可樂」 49元加購價(原價180元)。透過威秀影城APP等線上 購票，免排隊取票、QR Code 掃描直接入場，一分鐘馬上完成，方便又快速。

不讓視聽娛樂的享受專美於前，花旗饗樂生活卡也要滿足卡友的味蕾體驗。8月1日起王品集團旗下五大品牌，包含青花驕、享鴨、THE WANG、和牛涮日式鍋物放題、丰禾台式小館，加入平日九折以及新卡友首年生日享平日套餐買一送一，滿週年生日享平日套餐第二客半價的優惠行列。此外，王品集團指定餐廳刷花旗饗樂生活卡消費滿10元(含)以上，現場即可享紅利點數折抵當次消費金額，最高可享100%全額折抵。從米其林餐盤推薦的頂級牛排、日本和牛火鍋放題、川味麻辣鍋，到台式精緻餐點，全方位滿足卡友聚餐的多元需求。

隨著防疫措施鬆綁，逐漸邁入與病毒共存的階段，國內也掀起了輕旅遊的風潮。不論是秘境景點、高鐵聯票、手作體驗、熱門展覽還是特色美食餐券，只要透過電商平台的套裝行程，就可以輕鬆探索台灣之美。看準市場需求，花旗銀行攜手深度旅遊電商平台KKday與GoShare 移動共享服務，推出好康回饋。凡持饗樂生活卡至KKday消費，享有全站最優8折優惠，Apple Pay綁定饗樂卡支付GoShare騎乘費用，還可享每趟最優5折立即折抵優惠，無需登錄，即刻折抵超有感，玩轉城市更寫意。