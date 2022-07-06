永豐建領先業界啟動儲能裝置融資 上半年累積217MW
永豐銀副總經理歐陽子能昨（6）日公布，永豐今年上半領先業界啟動「儲能裝置」融資服務，累計辦理11件、總計裝置容量217 MW（Megawatt；百萬瓦）；同時創新啟動多項綠色金融服務、同步展開綠色營運，全方位邁步永續家園。
永豐持續積極配合政策助攻綠能產業，隨再生能源持續成長，搭配儲能系統以提升電網韌性，除「儲能裝置」融資外，永豐銀行表示，為協助創能且引領企業跨入淨零永續，今年上半成功籌組全台最大規模「漁電共生」及臺灣東部首宗綠能聯貸案，並領先業界啟動企業客戶綠色定期存款專案，同時，跨界協助企業夥伴啟動上游供應鏈廠商的溫室氣體盤查合作。
為驅動市場變革且導入創新思維，永豐銀行表示，首創提供綠電交易押標金、保證金、電費及儲能輔助服務價金收入等信託機制，提升交易金流安全性，協助中、小型業者取得綠電，同時首創「綠能電廠資訊管理系統」，可用於興建電廠或融資決策參考並提升銀行貸前、貸後的管理效率。
自主使用綠電 實踐綠色營運
永豐銀行指出，旗下同步推展綠色營運，包括今年上半已正式採購260萬度綠電，預計下半年導入；全台125家分行全面布建臨櫃及ATM掌靜脈辨識系統，為客戶提供便捷、安全且節能的數位服務，亦推動臨櫃交易全程逐步邁向無紙化；今年4月試行以電子紙為核心技術的節能看板，也可省下紙張印刷及運輸時的能源消耗。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站查詢。
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