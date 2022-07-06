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永豐建領先業界啟動儲能裝置融資 上半年累積217MW

經濟日報／ 記者楊筱筠/台北即時報導
永豐銀行2022年上半綠色金融發展。
永豐銀行2022年上半綠色金融發展。

永豐銀副總經理歐陽子能昨（6）日公布，永豐今年上半領先業界啟動「儲能裝置」融資服務，累計辦理11件、總計裝置容量217 MW（Megawatt；百萬瓦）；同時創新啟動多項綠色金融服務、同步展開綠色營運，全方位邁步永續家園。

永豐持續積極配合政策助攻綠能產業，隨再生能源持續成長，搭配儲能系統以提升電網韌性，除「儲能裝置」融資外，永豐銀行表示，為協助創能且引領企業跨入淨零永續，今年上半成功籌組全台最大規模「漁電共生」及臺灣東部首宗綠能聯貸案，並領先業界啟動企業客戶綠色定期存款專案，同時，跨界協助企業夥伴啟動上游供應鏈廠商的溫室氣體盤查合作。

為驅動市場變革且導入創新思維，永豐銀行表示，首創提供綠電交易押標金、保證金、電費及儲能輔助服務價金收入等信託機制，提升交易金流安全性，協助中、小型業者取得綠電，同時首創「綠能電廠資訊管理系統」，可用於興建電廠或融資決策參考並提升銀行貸前、貸後的管理效率。

自主使用綠電　實踐綠色營運

永豐銀行指出，旗下同步推展綠色營運，包括今年上半已正式採購260萬度綠電，預計下半年導入；全台125家分行全面布建臨櫃及ATM掌靜脈辨識系統，為客戶提供便捷、安全且節能的數位服務，亦推動臨櫃交易全程逐步邁向無紙化；今年4月試行以電子紙為核心技術的節能看板，也可省下紙張印刷及運輸時的能源消耗。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站查詢。

永豐銀行以金融服務為核心、發展多元永續解決方案，協助企業夥伴一同邁步2050年淨零碳排目標，圖為永豐銀行副總經理歐陽子能上周出席儲能業者公開活動並代表致詞。
永豐銀行以金融服務為核心、發展多元永續解決方案，協助企業夥伴一同邁步2050年淨零碳排目標，圖為永豐銀行副總經理歐陽子能上周出席儲能業者公開活動並代表致詞。

永豐銀行 綠電 綠能

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