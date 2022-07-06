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振瀚資本遭冒名詐騙 公司發聲明將追究法律責任

中央社／ 台北6日電

中嘉的管理公司振瀚資本今天發出聲明指出，有不肖人士冒用公司名義在網路招攬民眾加入私募基金群組，這是冒名詐騙手法，呼籲民眾不要相信不實資訊，公司也將追溯不肖人士的民、刑事法律責任。

振瀚資本今天發布聲明稿表示，發現不肖人士冒用公司名義在網路上招攬民眾加入相關私募基金群組，例如用股市爆料同學會、新浪新聞網、假冒振瀚資本的官方網站、架設APP等方式，藉此散布投資建議、誘使民眾申購理財商品。

聲明中強調，公司從未透過任何管道向民眾提供投資建議、推薦金融商品，也從未同意任何人使用公司名義從事任何言論或行為，相關私募基金群組及APP明顯是冒名詐騙手法。

振瀚資本指出，為避免大眾遭受欺詐，以維護公司清譽，發布澄清聲明希望大眾不要相信不實資訊，如果發現任何可疑或不明管道的訊息，可儘速向警政署反詐騙專線165或警察機關請求協助，以免權益受損。

此外，振瀚資本指出，公司已向警察機關報案也已委任律師處理後續事宜，將追究不肖人士的民、刑事法律責任。

詐騙 私募基金

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