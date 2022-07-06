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癌症險保障夠嗎？南山人壽建議每三年健檢保單

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
罹癌開銷恐壓垮家庭，壽建議定期檢視保障缺口。圖/南山人壽提供
罹癌開銷恐壓垮家庭，壽建議定期檢視保障缺口。圖/南山人壽提供

衛生福利部近日公布最新2021年國人十大死因，癌症連續40年蟬聯十大死因之首 ，台灣每年有超過70萬人就醫接受癌症治療，癌症健保醫療費用連年燒破新台幣千億，萬一不幸罹癌，如何確保保障足夠，可透過三方向檢視。

首先，檢視保障額度；根據南山人壽統計，六到七成保戶有投保癌症險，但保額多半僅有50至60萬元，明顯不足支應罹癌後的醫療與照顧開銷；癌症治療除了基本的住院費用外，如果還要使用標靶藥物，以標靶治療為例，倘民眾自費使用標靶藥物- Erbitux（爾必得舒），一個月約13萬的費用；許多自費新藥、新治療更可能動輒百萬，造成的經濟負擔也可能對患者及其家人帶來龐大壓力，衝擊身心與生活品質。

建議民眾及早購買癌症險或是重大疾病險，在罹癌治療時，的確可以減輕家庭的經濟壓力。

其次，檢視保障範圍；隨著科技不斷進步，癌症療法不斷推陳出新，為讓保險跟上醫療科技發展腳步，南山人壽近期推出一系列新癌症保單，特別針對癌症新式檢測與療法如罹癌後癌症基因檢測、重度癌症標靶治療、實體癌第四期自體免疫細胞治療，這類型高額且須自費的項目，提供民眾可透過補充包的方式進行擴充 、將額度補足，民眾也可依個人需求靈活選擇附加，及時補充癌症缺口。

最後，南山人壽建議，投保後記得至少每三年重新檢視保障是否充足，一般可以透過保險業務員進行保單健檢，完整檢視及補足保障缺口。

癌症 罹癌 南山人壽

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