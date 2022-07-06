快訊

日本漫畫家參選！守護「表現自由」選戰之路

不是老闆說了算！荷蘭國會通過立法 使在家工作合法化

股價跌、升息壓力 企業預測5、6年內出現經濟大變局？

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

台股大跌加上央行升息，個人理財風暴步步進逼，人人財富都縮水，房貸、車貸壓力反而增加，企業界憂心將嚴重影響消費，導致經濟景氣更蕭條，若進到惡性循環，後果不敢想像。

重要鋼界人士說，當前情況若無法有效化解，「個人預測5、6年內將出現經濟大變局」。

大企業核心幕僚表示，今年以來台灣股市加權指數最高為18,252點，上周五7月4日收盤14,217點；台股總市值最高約為57.69兆元，到上周末為44.36兆元。指數與市值二者的跌幅都約23%。

上市建商高層指出，去年台股狂漲，吸引更多投資人進場開戶，初次參與股市的「小白」們為數眾多，數不清的年輕人在股市嚐到甜頭後，更勇於股海廝殺較勁，不少人參與買房投資。

如今台股大跌，這批年經小白受創慘重，加上全球升息風潮，利率持續提高；這一端財富縮水，另一方房貸壓力大增，投資人受到雙面挾擊的困境超出想像。

上市建商高層說，業界都說營建成本太高，所以房價不會跌。事實上目前房市呈現急凍狀態，尤其許多預售案因後續成本漲太多，部分小型建商岌岌可危，不排除降價求現，「不相信就等著看」。

上市建商高層表示，另個重點在於建設公司當前幾乎不太可能從銀行借到錢，要不然利息就高，投資環境明顯惡化中。

智慧型企業家說，相關情況再不改善，大膽預測國內5、6年內將出現經濟大變局，經濟泡沫化的結果難以想像，應提前預防。

台股 建商

延伸閱讀

台股開盤下跌59點 開盤指數14,289點

美股漲跌互見 法人：台股短線弱勢整理

下半年台股反彈時機 凱基投顧籲留意三指標

台股狂震388點 當沖比衝高

相關新聞

國旅振興帶動暑假出遊潮 旅平險意外險不可少

隨著暑假即將到來，加上交通部觀光局也將於7月15日起推出國旅補助振興計畫，勢必將動帶國內觀光旅遊潮。新光金控（2888）...

台彩新推「好神保庇」刮刮樂 眾神加持有刮有保庇

台灣彩券推出全新民俗主題刮刮樂「好神保庇」，每張售價新台幣200元，以台灣傳統民俗信仰中的福德正神、觀世音菩薩、聖母媽祖...

重複確診 多數防疫險不賠

【記者戴瑞瑤／台北報導】民眾關心防疫險保戶重複感染能否申請理賠，金管會保險局副局長張玉煇昨天說，多數防疫保單條款均有約定...

外資6月淨匯出25億美元

金管會昨（5）日最新統計，6月外資反手淨匯出25.36億美元，是2014年近八年來同期淨匯出最大量，約合新台幣753.8...

資金需求爆發 國銀放款衝高

中國大陸疫情封城，台商供應鏈持續移轉回台，投資潮方興未艾，資金需求爆發，金管會昨（5）日公布，本國銀行5月底放款餘額達3...

國銀前五月盈餘 逾1,500億

受惠台美央行升息效益發酵、國銀放款持續大爆發，「價量」同步成長，讓銀行業利息淨收益大增，推升銀行業獲利。據金管會昨（5）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。