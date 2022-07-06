股價跌、升息壓力 企業預測5、6年內出現經濟大變局？

台股大跌加上央行升息，個人理財風暴步步進逼，人人財富都縮水，房貸、車貸壓力反而增加，企業界憂心將嚴重影響消費，導致經濟景氣更蕭條，若進到惡性循環，後果不敢想像。

重要鋼界人士說，當前情況若無法有效化解，「個人預測5、6年內將出現經濟大變局」。

大企業核心幕僚表示，今年以來台灣股市加權指數最高為18,252點，上周五7月4日收盤14,217點；台股總市值最高約為57.69兆元，到上周末為44.36兆元。指數與市值二者的跌幅都約23%。

上市建商高層指出，去年台股狂漲，吸引更多投資人進場開戶，初次參與股市的「小白」們為數眾多，數不清的年輕人在股市嚐到甜頭後，更勇於股海廝殺較勁，不少人參與買房投資。

如今台股大跌，這批年經小白受創慘重，加上全球升息風潮，利率持續提高；這一端財富縮水，另一方房貸壓力大增，投資人受到雙面挾擊的困境超出想像。

上市建商高層說，業界都說營建成本太高，所以房價不會跌。事實上目前房市呈現急凍狀態，尤其許多預售案因後續成本漲太多，部分小型建商岌岌可危，不排除降價求現，「不相信就等著看」。

上市建商高層表示，另個重點在於建設公司當前幾乎不太可能從銀行借到錢，要不然利息就高，投資環境明顯惡化中。

智慧型企業家說，相關情況再不改善，大膽預測國內5、6年內將出現經濟大變局，經濟泡沫化的結果難以想像，應提前預防。