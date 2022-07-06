台彩新推「好神保庇」刮刮樂 眾神加持有刮有保庇

台灣彩券推出全新民俗主題刮刮樂「好神保庇」，每張售價新台幣200元，以台灣傳統民俗信仰中的福德正神、觀世音菩薩、聖母媽祖、關聖帝君及哪吒三太子共五尊神明齊現票面呼應遊戲名稱，祈願眾神守護庇佑帶來平安、好運與財富，頭獎200萬元。

同時上市的刮刮樂「撲克對對樂」，每張售價200元，將撲克牌A~K共13張牌隨機組合融入遊戲玩法，若每局刮出的二張牌相同成對，即可獲得對應的獎金，頭獎200萬元。兩款刮刮樂新品總獎項超過259萬個，總獎金逾9.7億元。

台彩表示，全新民俗主題刮刮樂「好神保庇」，將台灣傳統民俗信仰中的福德正神、觀世音菩薩、聖母媽祖、關聖帝君及哪吒三太子共五尊神明以Q萌形象齊現在票面中，象徵眾神守護庇佑為民眾帶來平安、好運與財富，還規劃「對幸運符號」、「一刮即中」及「刮六中三」共三種玩法增加刮獎趣味，頭獎200萬元共有3個，1,000元（含）以上獎項超過16萬個，總中獎率35%，總獎金逾5.1億元。

刮刮樂「撲克對對樂」以紅、藍成對的撲克牌作為票面設計及遊戲刮區，將撲克牌A~K共13張牌隨機組合融入遊戲玩法，提供喜愛撲克牌遊戲的民眾另類撲克對決樂趣；共有8局遊戲，任一局中刮出二張相同成對的牌，即得該局對應的獎金，共有3個頭獎200萬元，1,000元（含）以上的獎項超過14萬個，總中獎率34.01%。